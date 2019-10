Artigiano in fiera a Milano, dal 30 novembre all'8 dicembre: ingresso gratuito con pass

Tutto il mondo a Milano. Come ogni anno. Si avvicina l'edizione 2019 dell'Artigiano in Fiera, l'ormai immancabile evento che porta sotto la Madonnina aziende artigiane in arrivo da tutto il globo.

Per quest'anno l'appuntamento è dal 30 novembre all'8 dicembre, con gli stand di Fiermilano Rho Pero che saranno aperti tutti i giorni dalle 10 alle 22.30.

I numeri dell'edizione 2019 sono di quelli importanti: oltre 150mila prodotti da tutto il mondo, oltre 100 paesi presenti, nove padiglioni e oltre tremila aziende artigiane che metteranno in esposizione i loro prodotti. E non solo.

Perché chiaramente non mancherà il giro del mondo culinario: ad Artigiano in Fiera, infatti, saranno presenti trecento ristoranti e punti di ristoro con specialità di ogni continente.

L'ingresso sarà come sempre libero, ma da quest'anno ci sarà bisogno del pass. Per ottenerlo basta registrarsi sul sito ufficiale e scaricare il biglietto.