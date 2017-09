L'artista genovese Milena Demartino ospite alla milano fashion library in occasione della settimana della moda

Milano. Giovedì 14 settembre 2017, dalle 18 alle 22, in occasione della Settimana della Moda, alla Milano Fashion Library (via Alessandria, 8) si terrà l’evento Premier Milan Fashion Night, organizzato dall’Associazione Culturale ARS Art Space, con sfilata e vernissage in compagnia di fashion designer internazionali e artisti contemporanei emergenti. Nell’occasione, sarà ospite anche la pittrice, stilista e performer genovese Milena Demartino, che porterà nella capitale della moda i suoi quadri e le ultime creazioni del suo marchio Milady Bags.



Da sempre amante dell’arte in tutte le sue sfaccettature e ispirata alle opere del pittore statunitense Jackson Pollock, considerato uno dei maggiori rappresentanti dell'espressionismo astratto e dell’action painting, Milena Demartino sviluppa negli anni il concetto artistico “Astratto Informale Materico”, che la porta a esporre in diverse gallerie tra Italia ed Europa. «Il mio concetto di arte unisce stili, mode e arti diverse – spiega la Demartino – e nei miei quadri l’unione fra il colore e la materia diventa un grido di vita e libertà». Non solo arte, ma anche moda: nel corso della serata, sfileranno le ultime creazioni del marchio “Milady Bags”, la linea di borse firmata dalla Demartino che negli ultimi anni ha raggiunto grande successo in Costa Azzurra, in Spagna e perfino negli States. «Il marchio Milady produce accessori con un design ricercato che affondano le radici nell’arte – continua l’artista – Vestirsi con un accessorio unico può essere un modo per uscire dall’omologazione che la moda banale e le varie tendenze impongono alla massa. Proprio per questo desiderio di unicità mi sto impegnando attivamente in un progetto di moda ricercata».



Insieme a Milena Demartino esporranno altri nove fashion designer (Lourdes Dumes, Giorgia Chiavico, Bahar Prima­vera, Shila Sahe, Nadia Akbari, Yasi Fayal (MAANG), Ekaterina Malinina, Nina Federova e Antonio Cicala) e sette artisti contemporanei emergenti (Anna Tsvell, Oleksii Gnievyshev, Alex MORA Sverzut, Eva Amos, Alyssa Pickens, Elena Smith e Yuriy Kuznets), presentati dal critico d’arte Luca Cantore D’Amore. La serata è un’occasione per scoprire la moda e l’arte a 360 gradi, un tuffo nell’eccellenza, nell’artigianalità e nell’avanguardia, valori che da sempre contraddistinguono la città della moda, in una location perfetta per l’occasione, la biblioteca di moda più grande d’Europa.



Ingresso libero con prenotazione obbligatoria. Per informazioni: arsartspace@gmail.com