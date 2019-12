Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Anche a Dicembre, continua il nostro impegno nella promozione e valorizzazione del Patrimonio artistico e culturale italiano attraverso la realizzazione di eventi in Ville, Castelli, Palazzi, centri storici e parchi, con l’abbinamento all’artigianato, all’arte ed alla cultura, con la manifestazione Artisticamente Natale nell’antica dimora di CasaVilla, una perla di cultura e di arte, che si trova a San Pietro all’Olmo, Cornaredo, alle porte di Milano – introducono l’evento i promotori, Associazione culturale e artistica Iperbole ed Eventi doc di Myriam Vallegra in collaborazione con CasaVilla, Comune di Cornaredo, Proloco Cornaredo, Associazione commercianti San Pietro all’Olmo - Cornaredo. “Il centro storico di San Pietro all’Olmo è molto antico e suggestivo, con la sua CasaVilla, la Chiesa Vecchia, che vede le sue origini addirittura nel IX secolo, il palazzo comunale, la piazza e le altre architetture storiche che si trovano vicine e si prestano bene per accogliere manifestazioni di alto livello artistico e culturale. La suggestiva cornice di CasaVilla, antica dimora originaria del 1400, nel centro storico di San Pietro all’Olmo, Cornaredo, ospiterà, sabato 14 e domenica 15 Dicembre 2019, l’evento Artisticamente Natale, una kermesse tutta dedicata all’artigianato artistico, alla creatività, all’arte, al Fatto a Mano, al Made in Italy, alla qualità ed al gusto sia in termini di buon cibo sia dal punto di vista estetico. Artisticamente Natale si collega con le numerose iniziative già promosse da Associazione culturale e artistica Iperbole in collaborazione con Eventi doc di Myriam Vallegra per la promozione e valorizzazione dell’artigianato, organizzate in numerose ville, castelli, palazzi e centri storici con la collaborazione di numerosi Comuni e Privati. La manifestazione Artisticamente Natale sarà patrocinata dal Comune di Cornaredo ed organizzata in collaborazione con il Comune stesso, Casa Villa, Proloco, i commercianti ed altre realtà associative ed imprenditoriali. Artisticamente Natale in CasaVilla propone l’esposizione e la vendita di numerosi prodotti particolari ed originali di artigianato artistico, dai libri intagliati a mano alle decorazioni natalizie per casa e tavola, dai capi e gli accessori moda originali agli arredi e le soluzioni per la casa, dai prodotti enogastronomici selezionati da diverse Regioni Italiane alle degustazioni guidate gratuite. Ad Artisticamente Natale si vedono e si approfondiscono particolari tecniche di lavorazione artigianale e si trovano idee moda, accessori moda, gioielli e bijoux, libri ed anche mobili e complementi per la casa, la tavola ed i regali. Ad Artisticamente Natale, 14-15 dicembre, Casa Villa, San Pietro all’Olmo, Cornaredo (MI), per i bambini sono presenti originali laboratori didattici di cucina ed artistici quali: - “Decoriamo i Biscotti di Natale” e “Personalizza il tuo pandorino”. Ogni laboratorio dura circa 45 min, l’orario può essere scelto dal partecipante. Costo per laboratorio 5 € a bambino inclusi tutti i materiali; 4 € a bambino per ogni laboratorio se si effettuano entrambi i laboratori (Decoriamo i Biscotti di Natale ! e Personalizza il tuo Pandorino !) o se partecipano insieme due fratelli - Realizza e decora il tuo splendido biglietto di Natale – orario continuato – 2 € tutto incluso Ad Artisticamente Natale sono presenti anche alcuni espositori “Artigiani del gusto” con alcune aree espositive con prodotti interessanti provenienti da diverse zone d’Italia, dal vino delle colline del Piemonte, ai formaggi ed ai casoncelli bergamaschi, dalle torte ai biscotti di nocciole, dalle squisitezze dalla Valtellina a quelle della Calabria e tanto altro. Durante la manifestazione Artisticamente Natale, per l’occasione, si terranno visite guidate a CasaVilla, antica dimora originaria del 1400 e alla Chiesa Vecchia, con reperti risalenti addirittura al IX secolo. Le visite guidate saranno Sabato 14 dicembre alle 10.00 – 11.00 – 12.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00 – 17.00 – 18.00 e Domenica 15 dicembre alle 10.00 – 11.00 – 12.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00 – 17.00 (contributo 5 € adulti – gratuito bambini fino a 12 anni). Non è richiesta la prenotazione, ci si può direttamente presentare in CasaVilla poco prima degli orari indicati. Se invece si vuole prenotare per un giorno ed un orario esatto come singoli o gruppi, si può telefonando al 347-4009542. All’interno della Villa sarà presente un’area ristoro, con anche spazi al coperto ed all’interno riscaldati, con specialità della tradizione culinaria italiana, primi, secondi, dolci, birre artigianali, vini pregiati e caffè. Nell’ambito della manifestazione Artisticamente Natale, verrà allestito ed aperto per tutte le ore della manifestazione, un Percorso dei Presepi, con l’esposizione di Presepi d’arte e Natività selezionati, provenienti da numerosi artisti, con l’obiettivo di creare un appuntamento annuale di rilevanza turistica, accogliendo, ad ogni edizione, sempre più presepi (Tutti coloro che vogliono partecipare con un Presepe possono scrivere a info@eventi-doc.it o telefonare al 347-4009542. La partecipazione sarà vagliata da apposita commissione). Il Percorso si articolerà tra CasaVilla, Chiesa vecchia, Piazza della chiesa vecchia, Negozi. Nei negozi del centro di San Pietro all’Olmo, nella piazza e nelle vie, sarà presente anche l’iniziativa “Natale con Sorpresa. Compra, Timbra, Vinci”, fai acquisti nei negozi di San Pietro all’Olmo e partecipa all’estrazione di bellissimi premi. Facendo acquisti, per almeno 5 €, in cinque diversi negozi che aderiscono all’iniziativa, gli esercenti valideranno la scheda con il proprio timbro, permettendovi di partecipare all’estrazione di bellissimi premi ! Sabato 14 e Domenica 15 Dicembre 2019 nell’antica dimora originaria del 1400 CasaVilla Piazza della Chiesa Vecchia, San Pietro all’Olmo - Cornaredo (MI) Inoltre Percorso dei Presepi in Casa Villa, Chiesa Vecchia, Piazza della Chiesa Vecchia, Negozi e tante altre iniziative Artisticamente Natale, 14-15 dicembre, CasaVilla, San Pietro all’Olmo, Cornaredo (MI) Apertura: 10.00 – 19.30 Ingresso al pubblico gratuito Vendita diretta dai produttori di arte, artigianato artistico e moda, Dimostrazioni dal vivo di lavorazioni, Laboratori didattici di cucina ed artistici per i bambini, Incontri con gli artigiani, Consulenze gratuite nell’ambito della cosmesi e dei prodotti naturali, Aree del gusto e degustazioni di prodotti enogastronomici selezionati, Approfondimenti su tecniche e materiali di produzione, intrattenimenti, Visite guidate a CasaVilla, antica dimora originaria del 1400 e la Chiesa Vecchia, con reperti risalenti addirittura al IX secolo, Suggestivi ed originali allestimenti a tema natalizio ed artistico, Ristorazione interna con prodotti tipici della tradizione italiana, Percorso – mostra di numerosi presepi artistici tra Casa Villa, Chiesa Vecchia, Piazza della Chiesa ed i Negozi, Iniziativa “Compra, timbra, vinci” in tutti i negozi, Concerto di Natale Venite Adoremus con il Coro Ulmi Cantores e il Coro Alpino di Martinengo nella Chiesa Vecchia domenica alle 21.00 e tanto altro Vi aspettiamo ad Artisticamente Natale, 14-15 dicembre, San Pietro all’Olmo, Cornaredo (MI) ! Per maggiori informazioni: Sito Internet evento: www.mostra-artisticamente.it info@mostra-artisticamente.it Eventi doc di Myriam Vallegra: tel. 347-4009542 – info@eventi-doc.it Associazione culturale e artistica Iperbole: tel. 329-8989533 – info@associazioneiperbole.it