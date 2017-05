Inaugurazione: martedì 23 maggio 2017, 18.30-21.00 Seconda tappa del programma di residenze promosso da Officine Saffi in collaborazione con il MIC - Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza. Istituito formalmente nel 1932, il Premio Faenza è un punto di riferimento su scala globale, cresciuto negli ultimi anni grazie al lavoro del MIC - Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza. Un lavoro che si è recentemente amplificato nella collaborazione con Officine Saffi, che conduce, dal 24 maggio al 10 giugno 2017, alla mostra Artists in Residence #2: ad essere esposto è il frutto del periodo di residenza che i quattro vincitori della 59esima edizione del premio (nel 2016) hanno passato nei laboratori milanesi. In mostra i lavori di Silvia Celeste Calcagno (Italia, 1974), vincitrice della sezione Over 40; di Helene Kirchmair (Austria,1981) e di Thomas Stollar (Stati Uniti, 1980), a cui è andato il riconoscimento ex-aequo nella sezione Under 40; e di Nicholas Lees (UK, 1967), insignito del Premio CERSAIE. Nelle settimane di lavoro negli spazi di Officine Saffi i quattro artisti hanno elaborato progetti inediti, partendo dal segno che contraddistingue i rispettivi percorsi creativi e che ha trovato riconoscimento da parte della giuria del Premio Faenza. Silvia Celeste Calcagno, la vincitrice del 59° Premio per la sezione over 40 ‐ offerto dalla Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza ‐ ha scelto di utilizzare l'argilla, un materiale appartenente alla tradizione, per realizzare le sue installazioni che invece appartengono prettamente ad un linguaggio contemporaneo. Le opere prodotte in residenza fondono ceramica e fotografia secondo una poetica che l'artista porta avanti da alcuni anni. Una ricerca sul femminile che è un lavoro intimo, quasi psicanalitico, e si concretizza in immagini impresse su grès e ceramica che compongono figure di corpi, come in un mosaico d'identità e forme del sentire. Il premio under 40 ‐ sempre offerto dalla Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza ‐ è diviso ex aequo tra l'austriaca Helene Kirchmair e lo statunitense Thomas Stollar. La Kirchmair riproduce, attraverso una tecnica innovativa di ingobbio, forme che a prima vista sembrano comunissime come vasi e ciotole, ma che in secondo momento rivelano la propria appartenenza al mondo microrganico delle muffe e batteri. Thomas Stollar traduce invece in ceramica un percorso fisico che è anche un percorso introspettivo. Un'opera plastico performativa che è un chiaro debito all'Arte Povera italiana. Infine Nicholas Lees che in residenza ha sviluppato una nuova sperimentazione sui confini della materia e sull'interazione tra ciò che è solido e materiale e ciò che è liquido e sfuggevole. Punto di partenza della sua ricerca è come realizzare la rappresentazione fisica e spaziale dei bordi, la penombra della materia. OFFICINE SAFFI: Officine Saffi è un centro specializzato nella ceramica contemporanea. Il progetto comprende la Galleria dedicata all'arte ceramica con mostre di artisti contemporanei e maestri del passato. Il Laboratorio dove sono organizzati corsi e workshop, oltre a produzioni di artisti e designer, le Residenze d'artista e la Casa Editrice che pubblica la rivista trimestrale specializzata La Ceramica in Italia e nel mondo (www.laceramicainitalia.com) e cataloghi d'arte. Infine, completa il progetto, il concorso internazionale Open to Art, dedicato alla Ceramica contemporanea d'Arte e di Design. PREMIO FAENZA: Il Premio Faenza, istituito nel 1938, negli anni ha visto la partecipazione di artisti come Lucio Fontana, Angelo Biancini, Guido Gambone, Leoncillo Leonardi, Pietro Melandri, Carlo Zauli - e stranieri - come Eduard Chapallaz, Sueharu Fukami - che hanno fatto, non solo la storia della ceramica del XX secolo, ma anche quella della scultura e della pittura del Novecento. 24 maggio - 10 giugno 2017 Inaugurazione: martedì 23 maggio 2017, 18.30-21.00 Orari di apertura: Dal lunedì al venerdì 10-13, 14-18.30 Sabato 11-18 Domenica su appuntamento Ingresso gratuito Info: +39 02 36 68 56 96 info@officinesaffi.com press@officinesaffi.com www.officinesaffi.com