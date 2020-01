Artlab - Pittura e nuove amicizie

Domenica 9 Febbraio Serana vi accoglie nel suo atelier artistico per una domenica pomeriggio super rilassante tra pittura e relax!



Attività:

Pittura su tela con la guida di Serena.

Quando

il 9 Febbraio dalle 16.00 alle 19.00



La pittura:

-Migliora le capacità di comunicazione.

-Mantiene il cervello stimolato e attivo

-Aumenta la capacità di concentrazione

-Migliora la motricità

-Sviluppa l'autostima

Nel laboratorio si creerà quindi l'atmosfera ideale, con musica di sottofondo, per chiacchierare e conoscere nuove splendide persone.



Ci sarà anche un goloso buffet di dolci con thé e caffè!



Prenotazioni al link http://bit.ly/ArtLabconSerena



N.B. Una volta acquistato il pass su myshindig.event ti invieremo via mail l'indirizzo esatto dell'evento