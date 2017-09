"Dalla Guerra Fredda alla Globalizzazione:

40 anni di politica estera raccontati da ICEI e Radio Popolare"



Quest'anno Icei Milano (Istituto Cooperazione Economica Internazionale) compie 40 anni ininterrotti di lavoro, sia come centro studi sia come ONG di cooperazione internazionale.



Vogliamo festeggiare questa tappa importante con voi, proponendo una serie di incontri insieme a Radio Popolare di Milano, l’emittente nata anch’essa (più di) 40 anni fa e che ha sempre dedicato tantissimo spazio alla politica internazionale, per ripercorrere quasi mezzo secolo di politica internazionale.



La sede degli incontri sarà Radio Popolare, via Privata Ollearo 5 a Milano



Il prossimo appuntamento:



Lunedì 2 ottobre 2017, ore 21. Auditorium Radio Popolare

L’Asia, dal Vietnam alla fabbrica del mondo

Relatori: Gabriele Battaglia e Emanuele Giordana

Conduce: Chawki Senouci (Caporedattore esteri di Radio Popolare)



INGRESSO LIBERO E GRATUITO