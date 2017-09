Asia inaugurazione mostra fotografica

"Asia", mostra fotografica a cura di Ioris Premoli in esposizione al Negozio Civico ChiAmaMilano dal 18 al 30 settembre con inaugurazione sabato 23 settembre ore 17.

Mostra con il patrocinio del Comune di Milano Municipio 1.



"Il bello di un viaggio è il ritorno"..... così ho sempre affrontato le fatiche di un viaggio, con queste parole ho sopportato lunghi tragitti, notti passate su pontili di navi, concentrato solo sulla meta finale.

Ho viaggiato per tutto il sud est asiatico alla ricerca di pace, quella pace che è stata rovinata dal turismo di massa, sono stato in posti dove la corrente elettrica ancora non esiste, dove la gente si stupisce di fronte ad un telefono cellulare, sono stato in posti dove lo sguardo della gente ancora ha molto da dire. Quel posto si chiama Asia.



Ioris Premoli....

Milanese, classe 1978, cresce nell'azienda di famiglia, gioca, studia e nel 2001 va a sbattere contro la fotografia. E non è impatto qualsiasi, di quelli che ti lasciano il tempo di renderti conto cosa succede, è una botta enorme, che spalanca un universo parallelo. Ma sopratutto, è il bivio di Ioris, che da quel giorno cambierà tutto il resto del percorso. Nel 2005 si iscrive all'Accademia di Fotografia, specializzandosi nello still life. Il suo sogno resta il reportage di viaggio ed ogni volta che ha la possibilità migra nel sud-est asiatico. Dal 2004 ad oggi ho girato ogni angolo dell'Asia meridionale, dalla dura Birmania dittatoriale all'esterno est indonesiano, dalla giungla del Borneo si vulcani di Java. Oggi deluso dal turismo di massa ricerca luoghi incontaminati dove può vivere la cultura asiatica in modo puro.