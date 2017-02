"Asmarina", proiezione documentario

ASMARINA Voci e volti di una eredità postcoloniale Alan Maglio e Medhin Paolos, presentano il loro documentario "Asmarina", realizzato all'interno della comunità habesha di Milano. La comunità eritrea/etiope è presente in Italia da almeno mezzo secolo, integrata nel tessuto cittadino in maniera socialmente e culturalmente attiva. A partire dai documenti fotografici che costituiscono la memoria collettiva della comunità, il film raccoglie l'eredità delle storie personali, indagando le sfumature dell'identità, della migrazione e delle aspirazioni delle persone. Ne risulta una narrazione corale che porta alla luce una eredità postcoloniale fino ad oggi poco approfondita: dalle storie di vita quotidiana di chi vive in città da anni, di chi ci è nato, fino all'accoglienza dei profughi appena arrivati. Gli autori approcciano questa realtà con empatia e partecipazione, cercando con pazienza di creare una relazione con i protagonisti. Il lavoro di ricerca e le riprese di "Asmarina" sono durate un anno e mezzo si sono basate sulla raccolta di testimonianze dirette e la ricognizione di materiale fotografico e audiovisivo presente in archivi istituzionali e personali. http://asmarinaproject.com/it/ https://www.facebook.com/asmarinaproject/