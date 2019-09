Aspettando il festivalfuturo altroconsumo: arriva a Milano il robot bar della salute

Manca meno di una settimana all’apertura della settima edizione del FestivalFuturo di Altroconsumo che si svolgerà il 28 e 29 settembre a Milano presso Superstudio Più (Via Tortona 27) e nel capoluogo lombardo è già possibile assaggiare – nel vero senso della parola – quelli che saranno i temi di questa edizione grazie ai cocktail salutisti preparati dall’ “Healthy Robot Bar”.

Quest’anno il Festival sarà infatti dedicato al tema “Strabene, scelte e tecnologie per vivere in salute”, un approfondimento sul mondo dell’alimentazione, del benessere e dello sport in cui saranno toccati, con numerosi ospiti e molti partner, diversi argomenti: dai dispositivi elettronici per monitorare la salute, alle nuove terapie, alle diete, fino alla bellezza e alle nuove discipline sportive. Le due giornate saranno caratterizzate da un intenso programma costruito intorno a incontri, interviste, percorsi esperienziali, laboratori, showcooking, degustazioni e spettacolo.



In attesa dell’inizio di questo appuntamento annuale, Altroconsumo ha dato il via nei giorni scorsi al tour dell’Healthy Robot Bar: un connubio perfetto tra sana alimentazione e innovazione tecnologica. Avvistato in Via Torino, si aggirerà per le vie di Milano fino al 27 settembre. Durante queste giornate, sarà possibile ordinare e gustare cocktail a base di frutta e verdura preparati sul momento dai bracci robotici meccanici che replicano i gesti di un vero barman. Un esempio di come la tecnologia possa contribuire a prediligere uno stile di vita più sano e semplificare azioni e gesti che fanno parte della routine di ogni giorno. Le ricette e i benefici dei due centrifugati - Strabene Energy e Strabene Relax – saranno poi raccontati, durante il Festival, dall’ideatore dei cocktail, il Food Mentor Marco Bianchi, divulgatore scientifico per la Fondazione Umberto Veronesi, in un intervento in programma il 28 settembre dalle 10.30 alle 12.30.



Ecco le tappe del tour dell’Healthy Robot Bar:

24 e 25 settembre dalle 16:00 alle 20:00 - Palazzo Giureconsulti (Via Mercanti)

26 settembre dalle 16:00 alle 20:00 - Piazza Lima

27 settembre dalle 16:00 alle 20:00 - Stazione Cadorna

28 settembre dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 17:30 -19:30 – Super Studio Più in occasione dell’apertura del Festival Futuro

Il programma e i dettagli dell’evento sono disponibili su www.altroconsumo.it/festivalfuturo.

