"Aspettando il Pi greco Day": il 10 e l'11 marzo al Museo della Scienza

Aspettando il Pi greco Day, il week-end di I Matematti, arriva sabato 10 e domenica 11 marzo al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, in occasione dell'avvicinarsi della giornata dedicata al Pi greco a livello internazionale, il 14 marzo. La data è stata scelta per celebrare la costante matematica poiché per gli anglosassoni si svrive 3.14, proprio come le prime tre cifre del numero.

Il Museo della Scienza propone attività ludiche e inconsuete per consentire a tutti di approcciarsi alla matematica. Nello spazio i.lab Matematica sarà possibile esplorare l'insolito numero divertendosi. Di seguito il programma dell'iniziativa.

Rotondo come un cerchio

i.lab Matematica

Da 8 anni, sabato ore 14:30 e 16:30 e domenica ore 14 e 16

Il cerchio diventa il protagonista di originali origami. Costruzione di strutture tridimensionali articolate e scoperta delle caratteristiche insolite di questa forma lavorando insieme ad Alessandro Locatelli, maestro di origami.

Il misterioso Pi greco

i.lab Matematica

Da 10 anni, sabato ore 15:30 e domenica ore 12, 15 e 17

Si scopre il Pi greco, numero familiare che viene incontrato per la prima volta quando si calcola la lunghezza di una circonferenza. Sono svelate le sue caratteristiche a volte sorprendenti e, se i partecipanti sono tanti, viene calcolato in un modo poco usuale.

Un numero antico e moderno

i.lab Matematica

Da 14 anni, sabato ore 17:30

Chiacchere in un viaggio tra siti web sul pi greco e divertenti attività.