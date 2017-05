Cinque serate gratis con i cibi della Lombardia

Un'immersione nella tradizione lombarda attraverso sapori, colori ed eccellenze dell'enogastronomia regionale, in concomitanza con "Week & Food". Dal 7 all'11 maggio, ogni sera sarà possibile "assaporare" un territorio diverso attraverso cinque menu speciali (realizzati da tre chef ed un food blogger) con prodotti tipici locali, ricette e proposte di viaggio.

Il tutto permetterà di scoprire la Lombardia del cibo in chiave nuova. L'iniziativa (#SaporeinLombardia Lounge) è pensata da Regione Lombardia e Explora (la destination management organization della Regione e delle camere di commercio). Gli appuntamenti sono alle 19.30 (fino alle 22) al Roses Restaurant, all'interno del Rosa Grand Hotel di piazza Fontana a Milano.

Le serate sono gratuite ed aperte al pubblico fino ad esaurimento posti. Per partecipare occorre iscriversi al link SaporeinLombardia. Banco Alimentare partecipa all'iniziativa mettendo a disposizione una "doggy bag" per coloro che vorrano portare a casa il cibo in eccedenza.

Il programma

Domenica 7 maggio

Territori coinvolti: Cremona, Brescia, Milano

Chef: Luca Bravo (BS), Paolo Ghidini (BS), Elio Sironi (MI) Blogger: Giada Galbignani (CR)

Lunedì 8 maggio

Territori coinvolti: Como, Sondrio, Milano

Chef: Gianni Tarabini (SO), Emma Marveggio (SO), Carlo Molon (CO), Edoardo Fumagalli (CO), Enzo Pattè (MI) Blogger: Marta Tovaglieri (VA)

Martedì 9 maggio

Territori coinvolti: Pavia, Bergamo, Lecco

Chef: Mariglent Plaku (PV), Federico Coria (BG), Mauro Elli (CO) Blogger: Doriana Tucci (MI)

Mercoledì 10 maggio

Territori coinvolti: Brescia, Monza, Varese

Chef: Piercarlo Zanotti (BS), Davide Brovelli (VA), Giovanni Samuelli (MB) Blogger: Arianna Vianelli (BS)

Giovedì 11 maggio

Territori coinvolti: Mantova, Lodi, Pavia

Chef: Fabiana Tabai (MN) Alessio Ramazzotti (LO) Massimiliano Scotti (PV) e Antonio Danise (PV) Blogger: Teresa Balzano (MI)