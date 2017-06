Ad Assago è arrivata l'estate con la festa di inizio estate

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Ad Assago , domenica 25 giugno 2017, inizia l'Estate e , per festeggiare l'arrivo della bella stagione, il Comune darà' vita ad un evento "gioioso" rivolto agli amanti dei giocattoli e della musica . Infatti, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso la Sala Castello , nel Centro Civico , sito in Piazza Risorgimento , si terra' l'esposizione di giocattoli originali d'epoca. Un viaggio nel mondo dei giochi, che parte dai primi del novecento , fino a raggiungere gli anni 70, attraverso il quale sara' possibile conoscere la nostra storia , le nostre abitudini e le nostre origini. Dalle ore 16.00 , presso il Cortile interno del centro civico , in Piazza Risorgimento, si terra' l'iniziativa LUDOBUS . Una ludoteca mobile che permetterà', sia ai bambini, sia agli adulti , di muoversi e giocare utilizzando e sperimentando le attrezzature più diverse. Ci saranno giochi della tradizione popolare, giochi in legno di ideazione originale, giochi di diverse tradizioni etniche, attrezzature di gioco da esterno per libero movimento, giochi da tavolo, trampoli, giochi di equilibrio, piste per le biglie, calcetti a elastico, labirinti giganti, trottoloni, giochi di lancio, giochi di destrezza, di movimento e abilità. Dalle ore 19.00, in Piazza Risorgimento , si terra' la cena a cura dei Commercianti Alle ore 21.00, sempre in Piazza Risorgimento , il gruppo musicale "ALZAMANTES", Hard Folk Band , ci condurrà' nel mondo delle pizziche salentine, nelle melodie delle gighe irlandesi e nelle piu' celebri sonorità tradizionali europee . "E' iniziativa l'Estate - sostiene Graziano Musella, Sindaco di Assago - e , come ogni anno, il Comune darà' vita ad una serie di iniziative per coinvolgere la cittadinanza".