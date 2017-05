Ad Assago festa de "il Palio delle 4 cascine"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Assago, 17 maggio 2017 - La città' di Assago , come ogni anno , si colora di festa con il " Palio delle 4 cascine ", appuntamento che vede la partecipazione della cittadinanza ad una serie di eventi che richiamano l'interesse dei grandi e dei bambini. Diverse, infatti, sono le iniziative che avranno luogo , per le vie di Assago, a partire dal giorno 18 maggio 2017 fino al giorno 28 maggio 2017, giornata conclusiva della meravigliosa festa patronale, che, anche quest'anno, è ricca di importanti novità. Tutte le vie della cittadina saranno coinvolte in questa festa che si ripete ogni anno , da sette anni. Tra gli appuntamenti più' importanti ricordiamo , la "IV festa delle birre" , sabato 20 maggio 2017 e, sempre lo stesso giorno, alle ore 21, l'intrattenimento musicale , sotto i portici del centro civico, della scuola civica di Musica di Assago. Domenica, 21 maggio , alle ore 20.30 , si terra' la gara di ballo per contrade a cura dell'Associazione Culturale Arcobaleno. Sabato 27 maggio, si terra', in Piazza, l'esibizione della cover band "Jacket Required" che proporranno un repertorio di musica dance anni 80. Domenica 28 maggio , serata conclusiva , alle ore 20.00, si terra' l'assegnazione del palio 2017 alla contrada vincente e , alle ore 21,00, la musica de " La Ribalta art group" proporrà' un viaggio musicale coinvolgente tra diverse sonorità' etniche tra cui il flamenco, la musica araba e la musica latina. Le contrade, che, come ogni anno, si contenderanno il Palio 2017 sono la contrada del Gallo, la contrada dell'Ape, la contrada del Cavallo e la contrada della Rana. " Il Palio - sostiene il Sindaco di Assago, Graziano Musella - incoraggia la partecipazione diretta e attiva dei cittadini i quali potranno partecipare a tutte le iniziative , ai giochi e alle feste. E' la festa di tutto il territorio e nasce con il coinvolgimento e la collaborazione dell'intera cittadinanza. Abbiamo preparato giochi per grandi e per piccini, musica , esposizioni di hobbisti, laboratori e tanto altro ancora. Sarà un' occasione significativa di incontro per vivere il luoghi più' rappresentativi della nostra Assago, nonché un momento di gioia e di svago per tutti i cittadini, che invito a partecipare! "