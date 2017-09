Ad Assago la “Sagra di fine estate”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Con il Patrocinio dell’Assessorato alle Manifestazioni e Tempo Libero, anche quest’anno ad Assago, si terrà la “Sagra di fine Estate”, la consueta festa che sancisce la fine della bella stagione e saluta l’inizio della stagione autunnale, ovvero della ripresa delle attività lavorative dopo il lungo periodo di pausa estiva. Molte e interessanti, anche quest’anno, saranno le iniziative che si terranno nelle principali Piazze e Vie della città, tra cui Piazza Risorgimento, i Portici del Centro Civico, via Corsia e il Parco Agricolo, finalizzate a coinvolgere la cittadinanza assaghese e non solo a vivere questo importante “due giorni” di divertimento e di svago. Adulti e bambini potranno immergersi nella festa, che sarà caratterizzata da eventi aggregativi. Mercatini di hobbisti, balli, danze, musica, spettacolo, cabaret,animazione, cene in pazza, dance music allieteranno il week end assaghese, che si concluderà’ domenica 10 settembre, alle ore 23, con i fuochi d’artificio nel Parco Agricolo. “Siamo giunti anche quest’anno – dichiara il Sindaco di Assago, Graziano Muellla - al tradizionale appuntamento della nostra Sagra di ‘Fine Estate’. Questa festa rappresenta per noi, dopo la pausa estiva, un momento importante per rivivere il nostro territorio creando un clima di festa, di gioia e spensieratezza, che segni simbolicamente la ripresa, con rinnovato vigore e impegno, delle nostre consuete attività”. “Abbiamo – continua Musella - nonostante le difficoltà gestionali garantito, anche quest’anno, alla nostra Assago i festeggiamenti della tradizionale Sagra, perché crediamo, con convinzione, che queste occasioni di incontro e socializzazione, regalino momenti di svago e serenità a tutta la comunità, senza tuttavia dimenticare, ma avendo sempre ben presente, ciò che di drammatico sta accadendo nel nostro Paese e nelle nazioni europee a noi molto vicine”. Ecco il programma: SABATO 9 SETTEMBRE In Via Corsica, a partire dalle ore 9.30, “AREA GONFIABILI e TRENINO PER LE VIE DEL PAESE”, con partenza da Piazza Risorgimento. Dalle ore 15.00, in Piazza Risorgimento, si terrà il “MERCATINO HOBBISTI”, a cura di “Città in Festa” , con banchi espositivi di artigianato e hobbistica. In Piazza Risorgimento e sotto i Portici del Centro Civico, dalle ore 19.00, “CENANDO IN PIAZZA”, cena organizzata dai Commercianti Steet Food e, a seguire, dalle ore 21.00, “Concerto dei KRISS – COVER BAND”: un viaggio attraverso la più bella e conosciuta musica da ballo dagli anni ’60 ai giorni nostri. Per chiudere la serata “D.J. SET”. DOMENICA 10 SETTEMBRE In Via Corsica, a partire dalle prime ore del mattino, si terrà l’esposizione dei “BANCHI DEL MERCATO TRADIZIONALE”. Dalle ore 9,30, sempre in Via Corsica , AREA GONFIABILI e il TRENINO PER LE VIE DEL PAESE , con partenza da Piazza Risorgimento. In Piazza Risorgimento, a partire dalle ore 15.00, si terrà il MERCATINO HOBBISTI, con banchi espositivi di artigianato e hobbistica. In Via dei Caduti, dalle ore 16.00, GIORNATA SCUOLA APERTA, a cura della Scuola Civica di Musica. In Piazza Risorgimento e sotto i Portici del Centro Civico, a partire dalle ore 19.00 , CENANDO IN PIAZZA , cena organizzata dai Commercianti Steet Food e , a partire dalle ore 19.30, si terranno i BALLI E ANIMAZIONE a cura dell’Associazione Benny’s Band (swing, charleston, twist e boogie ) e , a partire dalle ore 21.00 , direttamente da Zelig , si terrà lo Spettacolo di Cabaret “LE SCEMETTE”, una sketch comedy italiana, che vuole rappresentare, in modo satirico e irriverente, la vita quotidiana delle donne, facendo leva su stereotipi e cliché sempre attuali, da cui ripartire per rappresentare il bello delle donne, fra virtù e nonsense. Dalle ore 23.00, presso il Parco Agricolo, si terranno i “FUOCHI D’ARTIFICIO”.