Assemblea di circoscrizione dei testimoni di Geova di Milano il 23 aprile a Cameri

'Continuiamo ad amare Geova' Questo è il tema dell'assemblea di circoscrizione dei testimoni di Geova in programma domenica 23 aprile 2017, nella rinnovata Sala delle Assemblee di Cameri. Qui si raduneranno i Testimoni provenienti dalla zona nord/est di Milano e dai paesi limitrofi insieme alle numerose persone interessate che si trovano sul loro territorio Quando si pensa a Dio, spesso si fa riferimento ai dieci comandamenti. Pochi però sanno che il più grande comandamento, come affermò Gesù stesso , è quello di amare Dio sopra ogni altra cosa e il prossimo come se stessi. L'assemblea svilupperà cosa implica osservare il più grande comandamento ma specialmente i benefici pratici che derivano a chi l'ha fatto proprio nella vita quotidiana: una visione positiva della vita e del prossimo, famiglie più solide e unite fra loro e, cosa non trascurabile in un'epoca come la nostra caratterizzata da fratture insanabili, una speranza per il futuro come un'ancora per l'anima, cioè il futuro paradiso promesso dalla Parola di Dio sotto il veniente Regno di Dio. L'ingresso è gratuito e non si fanno collette. Per ulteriori dettagli sul programma e sugli orari , si può andare sul sito ufficiale dei testimoni di Geova JW.ORG , al link https://www.jw.org/it/pubblicazioni/ altre pubblicazioni.