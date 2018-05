L'associazione Aivis riceve il premio rosa camuna da regione Lombardia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

L'Associazione A.I.V.I.S premiata con la ROSA CAMUNA da Regione Lombardia per l'impegno profuso nei confronti delle vittime della strada e delle loro famiglie, per l'assistenza legale gratuita loro offerta, per il sostegno morale e per l'operosità posta in essere al servizio della prevenzione . Ha ritirato il premio la Presidente di A.I.V.I.S. dott.ssa Manuela Barbarossa accompagnata dal Vicepresidente di A.I.V.I.S. Avv.to Giuseppe Bellanca. “Un riconoscimento simbolico importantissimo per tutta l'Associazione , che premia i volontari, i soci, i collaboratori , chi si è in tutti questi anni impegnato con A.I.V.I.S. a favore delle vittime della Strada , non solo sostenendo e tutelando legalmente le famiglie delle vittime uccise sulla strada, ma anche i sopravvissuti con gravi disabilità” . Abbiamo portato avanti importanti battaglie morali e legislative a tutela delle vittime della strada, ma anche a tutela dell'ambiente in relazione all'urbanistica, alla salute pubblica. Ci battiamo per la tutela della biodiversità nell'ambito della sicurezza stradale , tutela degli animali, anch'essi troppo spesso vittime della strada e tutela del patrimonio naturalistico da costruzioni indiscriminate di strade commerciali, di svincoli, di autostrade incuranti della sicurezza stradale del cittadino e delle realtà territoriali, ci battiamo a favore delle fasce più deboli , i bambini, gli anziani, i pedoni e i ciclisti.” hanno dichiarato la Presidente di A.I.V.I.S. , Dott.ssa Manuela Barbarossa e il Vicepresidente Avv.to Giuseppe Bellanca, intervistati all'uscita del Palazzo di Regione Lombardia . L'ambìto e prestigioso Premio ROSA CAMUNA della Regione Lombardia segue l'Ambrogino d'Oro ricevuto da AIVIS dal Comune di Milano nel 2015. “Siamo felici che le Istituzioni risconoscano il valore e l'impegno dell 'Associazione AIVIS. Premiando noi, ciò che rappresentiamo, affermano la loro vicinanza morale alle vittime degli incidenti stradali che non vanno lasciate mai sole. ” ha aggiunto la Presidente di A.I.V.I.S. Dott.ssa Manuela Barbarossa

