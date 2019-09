L'associazione Alia inaugura la nuova sede di Milano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Giovedì 19 settembre alle 18:15 Alia inaugura la sua nuova sede in via Stoppani 12 a Milano. Alia è un’associazione apartitica, senza scopo di lucro e finalizzata allo svolgimento di attività di utilità sociale nel campo del disagio psichico femminile. In occasione della apertura della nuova Sede, si terrà una breve presentazione delle attività dell’Associazione con brindisi, alla quale sono invitate le donne di Milano. L’ingresso è libero. Attiva dal 2013, Alia è pensata dalle donne per le donne: tutte le specialiste che lavorano in Alia hanno dedicato anni allo studio del disagio psichico femminile, affinché le cure che le donne ricevono tengano in giusto conto le esigenze specifiche di genere nella consapevolezza che la soluzione standard, che tratta allo stesso modo donne e uomini, finisce per essere quella commisurata agli uomini e inevitabilmente solo adattata le donne. Alia svolge attività clinica, con trattamenti individuali e di gruppo, attività di studio e ricerca finalizzate a identificare e interpretare i mutamenti dell'identità e le nuove forme di disagio psichico femminile e attività di sensibilizzazione sociale sulle determinanti nascoste dello svantaggio femminile. A seguito della apertura della nuova Sede, Alia metterà periodicamente a disposizione delle donne di Milano degli open day, nei quali sarà possibile visitare la sede e chiedere informazioni sulle attività di Alia e sui trattamenti.

