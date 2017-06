L’associazione no profit la via della felicita’ partecipa alla 2° edizione di "Pulito e' piu' bello"

Milano, Domenica 4 Giugno i volontari de La Via della Felicità, ispirati dal precetto n.12 "Proteggi e migliora il tuo ambiente" della guida al buon senso scritta da L. Ron Hubbard, hanno accolto immediatamente la richiesta di partecipazione da parte del Presidente Commercianti di Pratocentenaro Carlo Proserpio, alla seconda edizione di "Pulito è più bello", in occasione della Giornata dell'Ambiente del 5 Giugno indetta dall'Onu. L'evento è stato reso possibile dopo settimane di preparativi dell'Associazione Commercianti di Pratocentenaro, con la collaborazione di numerosi volontari di Circoli dell'Ambiente, l'associazione La Via della Felicità, Negozi di Vicinato, l'associazione La Casa di Alex, La scuola di ballo di Antonio Pinna e infine di Amsa che ha fornito tutta l'attrezzatura che serviva per la pulizia. L'iniziativa ha avuto il patrocinio del Municipio di Zona 9 e Regione Lombardia. Numerosi volontari erano presenti armati di scopa e paletta e hanno pulito la zona Pratocentenaro riempiendo diversi di sacchi. Tra i rifiuti raccolti c'erano bottiglie di vetro, scarpe, erbacce, cartacce, oggetti di plastica, mozziconi di sigarette, foglie, escrementi, contenitori di vario genere, lattine, vestiti e cibo avariato. I residenti hanno molto apprezzato l'iniziativa, sono stati molti coloro che si sono fermati per congratularsi con i volontari, chiedendo anche di essere contattati per quando ci sarà la prossima pulizia di quartiere. Il Presidente Commercianti ha voluto ringraziare di cuore tutti coloro che hanno partecipato e ha aggiunto: "… l'iniziativa è riuscita grazie all'adesione delle varie associazioni ed enti. I commercianti di Pratocentenaro ci sono sempre quando si tratta d'iniziative sociali volte a sensibilizzare il quartiere ad importanti messaggi come quello di oggi che abbiamo scelto come slogan della giornata: Pulito è più bello!" Visto l'ottimo riscontro e successo ottenuto, il sig. Proserpio ha annunciato che la terza edizione di "Pulito è più bello" si ripeterà sicuramente a Settembre e che presto il quartiere verrà informato sulla data stabilita. I volontari La Via della Felicità hanno svolto già diversi interventi di pulizia ed iniziative nel quartiere Pratocentenaro-Bicocca in collaborazione con i commercianti, residenti ed associazioni della zona e hanno subito confermato la loro presenza per la Terza edizione di "Pulito è più bello".

