Asta d’arte contemporanea 28 marzo - Milano

L'Asta benefica d'Arte Contemporanea per CIPMO, giunta alla sua VI Edizione, sosterrà lo sviluppo del progetto di educazione alla cittadinanza “Mediterraneo. Lo Specchio dell’Altro”, basato su una rete di Istituti Superiori Italiani che dialogano con Istituti di Paesi della Sponda Sud del Mediterraneo (Giordania, Israele, Palestina, Marocco, Tunisia). Attivo già da cinque anni con Istituti Superiori milanesi, nel 2018 il progetto si amplia sul territorio nazionale coinvolgendo anche 6 Istituti romani e altri 6 del Sud Mediterraneo. I protagonisti sono gli studenti italiani e mediterranei, coordinati dai rispettivi insegnanti, che, attraverso uno “scambio virtuale”, partono da una comprensione ravvicinata delle rispettive vite quotidiane giungendo ad una percezione comune dei processi in corso nella realtà mediterranea e mediorientale. “E’ il quinto anno che alcune classi del nostro liceo partecipano alle attività che il CIPMO propone. Il progetto apre ai nostri studenti e docenti una finestra sul mondo attraverso convegni internazionali e soprattutto con un network tra scuole. Con classi di licei dei paesi della regione mediterranea i nostri ragazzi hanno la possibilità di avere un confronto concreto con altre culture, di riflettere insieme su temi importanti e di collaborare a un progetto condiviso scelto - di anno in anno - dai docenti delle scuole coinvolte” (Alessandra Caponio e Adele Neri, docenti del liceo "Primo Levi" di San Donato Milanese). Opere di prestigiosi artisti italiani e internazionali: Luisella ABBONDI, Massimiliano ALIOTO, Vittorio AMADIO, Tommaso ARSCONE, Enrico BAJ, Maryam BAKHTIARI, Gian Paolo BARBIERI, Mirko BARICCHI, Gianni BERENGO GARDIN, Albino Rodolfo BOFFI, Diego BOIOCCHI, Carlo BORLENGHI, Alessandro BUSCI, Silvia CAMPORESI, Rob and Nick CARTER, Mario CEROLI, Sandro CHIA, Giovanni CHIARAMONTE, Judith COHEN, Eleonora C. COLLINI, Paolo COLLINI, Luciano DE LIBERATO, Enrico DELLA TORRE, Alessandro DI VICINO GAUDIO, Alina Elena DITOT, Pablo ECHAURREN, Rosa Maria FALCIOLA, Elia FESTA, FRANCINO, Giovanni FRANGI, Ruggero GABBAI, Omar GALLIANI, Federico GARIBALDI, Gianluigi GIOVANOLA, Riccardo GUSMAROLI, Fathi HASSAN, Maurice HENRY, Pina INFERRERA, Emilio ISGRÒ, Andrea JACCHIA, Margherita LEVO ROSENBERG, Lydia LORENZI, Alberto LORO, Teresa MARESCA, Veronica MENGHI, Maria MULAS, Izumi ŌKI, Alessandro PAPETTI, Antonio PARADISO, Francesco PATRIARCA, Guido PERUZ, Luca PIGNATELLI, Tiziana PRIORI, Lorenzo PUGLISI, Gianluca QUAGLIA, Mario RACITI, RAUL GABRIEL, Tobia RAVÀ, Michael ROTONDI, Ashkan SADEGHI, Antonio SALVADOR, SALVO, Roberta SAVELLI, Dado SCHAPIRA, Lapo SIMEONI, Fabio Rafael SOTO, Pietro SPICA, Matteo SUFFRITTI, Franco SUMMA, Lolita TIMOFEEVA, Sandro VISCA, Caterina VOLTOLINI. Il Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente (CIPMO) da 29 anni promuove il dialogo in Medio Oriente e la cooperazione euro-mediterranea, offrendo le sue competenze a istituzioni, enti governativi ed imprese per aiutarli a conoscere più a fondo le radici delle nuove problematiche che legano le sponde Sud e Nord del Mediterraneo. La disponibilità di una grande casa d’asta come Sotheby’s, la generosità di tanti artisti e collezionisti e galleristi, hanno reso possibile questa asta. Programma mercoledì 28 marzo ore 18.30 Cocktail ed Esposizione delle opere Interviene Alberto Orioli - Vicedirettore de Il Sole 24 ORE Introducono Arturo Schwarz e Gloria Gatti Batte l’asta Filippo Lotti - Amministratore Delegato di Sotheby’s Italia Presiede Janiki Cingoli - Presidente CIPMO a seguire Asta Invito https://goo.gl/uao8xP Registrazione https://goo.gl/u7kYPv Catalogo Digitale https://goo.gl/LgsDBy