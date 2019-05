Astratta-mente

Gli elementi protagonisti della collettiva sono i colori puri, la luce, le forme elementari, le materie e il trasporto delle sensazioni che gli artisti fanno provare con le proprie opere; ogni dipinto è a sè, ed ognuno lo interpreta a proprio modo, in base allo stato d'animo attuale e all'immaginazione che ha.



I protagonisti dell'esposizione sono 16 artisti: Federica Cocchetto, Elisabetta Cusato, Gaetano D'Auria, Ivan Fabani, Marialuisa Gianuario, Rebecca Lamona, Nicolas Lima, Maria Myasnikova, Sara Nalli, Jacopo Piccolo, Alfio Prati, Ivan Presti Frigerio, Jessica Reinl, Sara Repetto, Massimiliano Sciuccati e Rachele Tofanelli.



L'esposizione sarà aperta al pubblico fino al 14 giugno 2019 presso la Galleria Art Luxury di Milano, in via Pasquale Sottocorno 27