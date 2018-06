"Astro Festival 2018": il 30 giugno elettronica al Magnolia

Astro Festival 2018, l'iniziativa di musica elettronica, arriva al Magnolia sabato 30 giugno.

La line up include: Jon Hopkins, Boys Noize, Âme live, George FitzGerald, Ross From Friend, Gigi Masin,D'Arcangelo, Herva, Indian Well e Walking Shadow. "Stelle di smeraldo pronte a splendere per noi" scrivono gli organizzatori a proposito della serata.