Astrofisica e cosmologia: dalla luna di Leopardi alla vita sugli esopianeti

Una conferenza divulgativa, aperta a tutti, per esplorare alcuni collegamenti, a volte sorprendenti, tra astrofisica, cosmologia e biologia.

Perché la Luna è importante per la vita sulla Terra? Perché Marte ha perso l'acqua che scorreva sulla sua superficie?

Come cambia il Cosmo osservato a diverse lunghezze d'onda? Che cosa succede quando una stella muore?

Le numerose scoperte di esopianeti in questi ultimi anni hanno riportato l'attenzione sulle "zone abitabili" al di fuori del nostro pianeta: quale sarà il destino della vita sulla Terra?



Relatore:

Dott. Roberto Vanzetto

Fisico e dottore di ricerca in scienze e tecnologie spaziali, si occupa di editoria scientifica e scolastica. Da oltre vent’anni collabora con il CICAP per promuovere uno spirito critico e razionale contro la superstizione e la pseudoscienza.