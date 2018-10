Atelier, l'arte della parola

Poesia e Arte, due linguaggi che spesso si sono influenzati.

L'Atelier affronterà il tema della contaminazione del linguaggio poetico con le altre arti.

Un excursus di esempi di autori e opere, introdurrà la fase laboratoriale in cui si costruiranno nuovi testi.

L’Atelier fa parte dei format di contaminazione Poesia e Arte/i di Laura Fusco che comprende pubblicazioni, reading, eventi internazionali, altri Ateliers già realizzati per Conservatori, Università italiane e straniere e varie rassegne letterarie e artistiche nazionali e internazionali.

È rivolto a poeti, autori, docenti, studenti e cultori della poesia, non a uditori.



La partecipazione è subordinata al pagamento di una quota d'iscrizione, con prenotazione obbligatoria.

Posti disponibili: 12.



Per informazioni e prenotazioni info@libreriapopolare.it

----------------------



Laura Fusco, una delle voci più visionarie della poesia orale in Italia ed Europa e regista. Convinta del potere della parola ha sostenuto importanti battaglie per la difesa dei diritti con Amnesty e Libera. Ha collaborato con

artisti di fama internazionale come Merz, Zorio, Gastini, Valentini, Mendini, su suoi versi sono state create installazioni e sculture interattive esposte in Gallerie d’Arte internazionali e analizzate su riviste, ha realizzato un murale per Biennale Democrazia con Murarte e Libera contro le mafie, muro poi donato a memoria dell’evento alla Città di Torino.

Nel 2015 con le Edizioni Kolibris pubblica La pesatrice di perle. L’opera “ispirata al mondo dell’arte” ha un successo che la porta a essere rieditata per due volte in poco tempo. Molti i rapporti con il mondo dell’Arte,

dalle prestigiose presentazioni da parte di critici e storici dell’arte (da Marilena Mosco a Gillo Dorfles), alle locations tra le quali I Magazzini del Sale di Venezia sede di Mostre per la Biennale.