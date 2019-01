Atelier: musiche dal secondo novecento a oggi per pianoforte e violino con il duo alberti-yessetova sabato 19 gennaio alla camera del lavoro di milano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il secondo Novecento ha prodotto pagine importanti per piano e violino solo e per violino e pianoforte, pagine che riflettono una visione ampia del fatto musicale e che si staccano dalla tradizione romantica legata a questo organico cameristico, intimo e familiare. Sabato 19 gennaio, nell’auditorium G. Di Vittorio della Camera del Lavoro di Milano (ore 17.30; ingresso 10 euro + 5 euro di tessera), il duo formato dalla violinista Malika Yessetova e dal pianista Alfonso Alberti spazierà dal neoclassicismo di Dallapiccola (e dal suo sguardo a Tartini) alle sottigliezze liriche della sonatina di Gervasoni, dall’ultima composizione, basata su temi popolari, di un artista dallo stile personalissimo e irriducibile quale Castiglioni alla complessità di Solbiati. Non solo: ampie dimensioni e un’esplorazione delle tecniche pianistiche più complesse caratterizzeranno i due brani in piano solo di Fedele, mentre la presenza di un pezzo ritmico e tematico di Intra risulterà tanto singolare quanto pertinente. Infine, lo straordinario “Argot” per violino solo di Donatoni completerà un programma veramente unico, che richiede la presenza di due interpreti d’eccezione come, per l’appunto, Alberti e Yessetova. Alfonso Alberti ci ha abituato a repertori non tradizionali, alla divulgazione e alla promozione della musica contemporanea e del secolo scorso (ha tenuto a battesimo oltre cento esecuzioni per piano solo e piano e orchestra in Europa e negli Stati Uniti) e alla scelta di musiche rare, eseguite con una competenza tecnica trascendentale. Musicista e uomo di cultura, affianca all’attività di interprete quella di musicologo. Nel 2010, il canale televisivo Sky Classica gli ha dedicato un documentario nella serie “Notevoli”. Malika Yessetova, nata in Kazakhistan e diplomata a Parigi, è specializzata nel repertorio contemporaneo ed è membro dell’ensemble Les Possibles con cui sperimenta nuovi repertori e nuovi format dei concerti, unendo generi e arti per rendere unica ogni esperienza d’ascolto. Ha suonato con alcuni gruppi dell’IRCAM (l’Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique di Parigi) ed è dedicataria di diverse pagine di autori contemporanei, sia giovani emergenti sia artisti affermati. SABATO 19 GENNAIO, ORE 17.30 Presso l’auditorium G. Di Vittorio della Camera del Lavoro di Milano, in corso di Porta Vittoria 43, si terrà il decimo appuntamento della XXV edizione dell’Atelier Musicale, organizzata dall’associazione culturale Secondo Maggio con la direzione artistica di Maurizio Franco e Giuseppe Garbarino. DUO ALFONSO ALBERTI-MALIKA YESSETOVA Violino e pianoforte dal secondo Novecento a oggi Alfonso Alberti (pianoforte); Malika Yessetova (violino) Programma: Luigi Dallapiccola - Tartiniana seconda per violino e pianoforte (1956); Enrico Intra - Augh 1/2 per pianoforte (2017); Stefano Gervasoni - Sonatinexpressive per violino e pianoforte (2011/12); Franco Donatoni - Argot per violino (1979); Ivan Fedele - Études australes per pianoforte (2003) IV Aptenodytes; V Chionis alba; Alessandro Solbiati - Le corde di Nicolò per violino e pianoforte (2007); Niccolò Castiglioni - Undici danze per la bella Verena per violino e pianoforte (1996). Conduce Maurizio Franco. Ingresso: con tessera di socio (5 euro) e abbonamento (80 euro) o biglietto (10 euro). Per informazioni: 348-3591215 02-5455428; Mail: secondomaggio@alice.it; eury@iol.it On line: www.secondomaggio.it