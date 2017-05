"Aterballetto": dal 7 al 9 giugno al Piccolo

Dal 7 al 9 giugno, al Piccolo Teatro Strehler, tre nuove creazioni realizzate in collaborazione con Aterballetto, considerata la più importante compagnia di danza indipendente italiana affermata a livello internazionale.

In scena: Words and Space di Jiří Pokorný, trentacinquenne di Praga coreografo del prestigioso Netherland Dans Theater, Narcissus, di Giuseppe Spota, già danzatore di Aterballetto, di ritorno in Italia dopo essersi affermato come interprete e coreografo in Germania, e Phoenix di Philippe Kratz, danzatore della compagnia che lo ha lanciato come coreografo con brani di successo presentati anche al Piccolo.