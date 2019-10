Attila & the barbarians @biko milano + vitowar & guests

Reggae e Dancehall, i generi che hanno influenzato la maggior parte delle hit mondiali degli ultimi due anni tornano a fare vibrare li muri (e la gente) del Biko Milano.

il 19 Ottobre Attila Muzic si esibirà accompagnato dalla sua band #TheBarbarians proponendo i brani del suo ultimo disco “Smiles and Troubles” oltre alle numerose hit che il “singjay” ha collezionato nella sua carriera, uno show dalla mille sfumature caraibiche e di una energia devastante!



Prima e dopo Jamaican Party con il “Godfather” del reggae Vitowar, Serious Thing e HighlifePosse



*****

👉 sabato 19 ottobre dalle ore 22.00

👉 ingresso a sottoscrizione 10€ + Tessera Arci Obbligatoria



-------------------------------------------

Circolo Arci BIKO

via Ettore Ponti, 40 Milano

http://www.bikoclub.net

MM2 Romolo - bus 90/91 - 47 - 74