Dal 24 giugno al 8 luglio 2018 Attimi in scena Mostra fotografica di Angelo Redaelli Villa Venino – Novate Milanese Inaugurazione sabato 23 giugno dalle ore 17,00 alle ore 23,00 Apertura mostra: da lunedì a venerdì dalle ore 16,00 alle ore 19,00 Sabato dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 19,00 Domenica dalle ore 16,00 alle ore 19,00 Apertura straordinaria fino alle ore 23 nei seguenti giorni: 24 e 29 giugno – 2, 3 e 6 luglio INGRESSO LIBERO Si inaugura sabato 23 giugno alle ore 17.00 presso la Villa Venino a Novate Milanese la prestigiosa mostra fotografica di Angelo Redaelli. Un viaggio nel mondo del teatro, tra palcoscenico e backstage, che ancora oggi ci permette di partecipare e beneficiare del suggestivo lavoro di uno dei più importanti fotografi di scena degli ultimi 30 anni. La raccolta di immagini chiamata “Attimi in scena” ci presenta una galleria di artisti, musicisti, cantanti, attori, ballerini i cui volti e i cui corpi ci trasmettono con straordinaria espressività tutta l’energia della perfomance live. Sono artisti di notorietà internazionale che, nei teatri italiani, hanno lasciato una traccia indelebile: queste immagini ne sono una testimonianza preziosa. La mostra prevede l’esposizione all’interno di Villa Venino di circa 50 immagini (formato 40X50) mentre all’esterno 6 grandi strutture espositive presenteranno 12 grandi immagini (formato 120X200). Inoltre una proiezione di fotografie a ciclo continuo di circa 300 immagini di “Corpi in scena” verrà riprodotta in un’altra sala all’interno della Villa, queste immagini saranno focalizzate in modo particolare sulle dinamiche di scena, sono fotografie a colori e in bianco/nero in dissolvenza. Angelo Redaelli inizia la sua attività nel 1971 in un laboratorio fotografico poi all’Olivetti Systed occupandosi della parte iconografica per programmi televisivi ed elaborando diapositive che verranno utilizzate per la tecnica “multivision”, allora all’avanguardia. La crisi di questo settore intorno agli anni ‘90 lo spinge verso la fotografia in teatro, da sempre praticata solo per passione. Passione che, con le migliaia di immagini prodotte in un trentennio, si trasforma in una professione praticata ai massimi livelli. Attualmente è fotografo di scena per spettacoli teatrali, concerti e performance. Numerose le collaborazioni con i teatri di Milano tra i quali il Teatro Manzoni, Smeraldo, Nazionale, Carcano, Piccolo Teatro, Litta, Olmetto, Libero, Franco Parenti, Sala Fontana, Spazio Tertulliano, Creberg di Bergamo e per numerose compagnie teatrali italiane. Ha al suo attivo la realizzazione di diverse mostre sul tema della Danza, del Teatro e dell’India, accompagnando spesso le esposizioni delle foto con particolari proiezioni su grandi schermi. Le più rilevanti, sono state allestite nelle seguenti location: • Teatro Nazionale - Milano nel 1983 (danza) • Villa Borromeo - Senago nel 1998 (danza) • Castello di Trezzo – Trezzo nel 1999 (danza) • Mostra Spazio Agfa - Milano nel 1999 (Lindsay Kemp) • Forum di Assago – Milano nel 2003 (India) • Touring Club - Milano nel 2004 (India) • Villa Arconati – Bollate nel 2008 (musica) • Villa Arconati – Bollate nel 2010 (Luciana Savignano) • Expo Dance – Novegro nel 2011 (Compagnia Momix) • Biblioteca Bollate – Bollate nel 2012 “Liberi di vivere” (spettacoli nel carcere di Bollate con la Compagnia Estia) • Villa Arconati - Bollate nel 2013 (musica) • Esposizione in via Dante - Milano nel 2015 “trentannidipalcoscenico” (teatro) • Palazzo dell’Arengario – Monza 2017 mostra collettiva di Angelo Redaelli, Massimo Barbaglia, Gigliola Di Piazza e Bruno Marzi dal titolo “City of guitars” (celebra gli artisti e i più importanti gruppi musicali rock)

