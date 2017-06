L’attimo vincente, storie di sport a Baggio il 17 giugno

- L'attimo vincente - Quando lo sport diventa leggenda, il nuovo libro di Davide Grassi pubblicato da Edizioni della Sera, sarà presentato sabato 17 giugno, alle ore 21,15, alla Libreria Lineadiconfine in zona Baggio (via Antonio Ceriani, 20 - Milano). La presentazione si svolgerà nell'ambito dell'iniziativa "Letti di notte, sogni e sognatori". Il libro di Grassi, che ha la prefazione di Andrea Scanzi, contiene interviste esclusive a campioni quali Mario Andretti, Paolo Bertolucci, Paolo De Chiesa, Pierluigi Marzorati, Pierino Prati, Gustavo Thoeni, Valentina Vezzali. L'attimo vincente è un libro ricco di date, storie, personaggi e nasce proprio dall'idea che ricordare è importante. Aiuta a comprendere meglio il presente. Anche nello sport. Davide Grassi ripercorre le vicende sportive e umane di diversi campioni tra i quali Muhammad Alì, Fausto Coppi, Gilles Villeneuve, George Best, Ayrton Senna, Marco Pantani, Johan Cruijff, Pietro Mennea, Sara Simeoni, Gigi Meroni, Leo Messi, Alex Zanardi, Bebe Bio. Persone che si sono contraddistinte per i successi sportivi, le imprese memorabili, ma anche per le difficoltà che hanno incontrato nella vita. Ma nel questo libro si raccontano anche le storie di tanti sconosciuti, che hanno lasciato la vita durante un evento sportivo. Qualcuno perché si ribellava alla barbarie e all'ingiustizia, altri perché hanno avuto solo la sfortuna di trovarsi nel posto sbagliato nel momento sbagliato. I racconti di sport si intrecciano, infatti, con momenti storici e drammatici: dall'annessione nazista dell'Austria alla diga del Vajont, dai desaparecidos dei regimi militari argentini e cileni all'arrivo dei carri armati sovietici a Budapest e Praga, dal Sessantotto degli studenti messicani - finito in un bagno di sangue - al commando terrorista alle Olimpiadi di Monaco del '72, al razzismo del regime sudafricano dell'apartheid fino alla guerra in Iraq. I protagonisti dei racconti di Grassi sono tutte persone speciali, con una vita in bilico tra poesia e tragedia. E solo per il fatto di essere ricordati i loro sono stati comunque attimi vincenti, che hanno sconfitto l'oblio con la fantasia, il coraggio, la lealtà. "Sono molto felice di presentare il mio libro nell'ambito di un'iniziativa dedicata ai sognatori perché molti dei racconti che ho scritto sono dedicati proprio a uomini e donne che, con alterna fortuna, hanno creduto nello sport per realizzare i loro sogni - ha dichiarato l'autore, Davide Grassi - E il suggestivo cortile interno della Libreria Lineadiconfine, un pezzo della vecchia Milano, è il contesto ideale per raccontare questo genere di storie". Condurrà l'incontro Alberto Figliolia, poeta, scrittore e giornalista.