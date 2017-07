Attraction di Quentin Carnaille in mostra dal 4 al 18 settembre 2017 da Pisa orologeria

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

La Mostra Attraction di Quentin Carnaille che apre il 4 settembre fino al 18 intende raccontare il percorso artistico del giovane artista francese. 14 opere scultoree, in una mostra libera presso il Flagship Store di Pisa Orologeria, in via Verri 7 a Milano. La location si apre così un’altra volta al mondo dell’arte. “Ci piace spaziare verso nuovi orizzonti” afferma Chiara Pisa, Direttore Generale di Pisa Orologeria. “I singoli orologi sono delle vere e proprie opere d’arte, e quando abbiamo conosciuto Quentin Carnaille, ci siamo subito innamorati di come sia riuscito a legare il nostro mondo a quello dell’arte, attraverso delle opere uniche e futuristiche, che celebrano il tempo in qualcosa di eccezionale e all’avanguardia”. Quentin Carnaille è nato nel 1984 a Roubaix, nel nord della Francia ed il suo talento artistico è emerso ancor prima dei suoi studi di architettura in Belgio. Nel 2008, un anno prima di laurearsi, il 24enne futuro architetto creò un paio di gemelli per regalarli a suo padre. Li ottenne dai meccanismi di due orologi meccanici degli anni Trenta. Il giovane artista ha così colto un parallelismo fra la costruzione di orologi e l’architettura: lo esplorerà più approfonditamente tramite le sue sculture, che rappresentano il culmine del suo percorso filosofico e artistico. Le opere sono realizzate con migliaia di componenti metallici di orologi vintage che rispecchiano il genio del loro creatore: levitazione, illusioni ottiche, movimento... Oggetti in grado di conquistare, affascinare e mettere sempre in mostra una dimensione metafisica. Si possono considerare vere e proprie celebrazioni di oggetti dismessi ma che in chiave futuristica diventano eterni. Attraction, come l’attrazione dei magneti, utilizzati in ogni pezzo della serie, e come quella che gli orologi suscitano sull’uomo. Quentin Carnaille iniziò la sua prima serie opere focalizzandosi sulla nozione di tempo, libera gli ingranaggi dalla loro disposizione meccanica dando loro una nuova estetica poetica invitando così l'uomo all'emancipazione. Sia astratte che figurative, le sue opere sono intese come una creazione singolare, in termini di forma e di portata. Questa serie, fatta interamente di pezzi di orologeria e magneti, celebra l'idea del tempo. Un tempo inalterabile su cui la materia si trasforma. La presenza costante dei magneti dà le sue opere una forza invisibile, un'attrazione universale. Quentin Carnaille ci parla della relatività del tempo. Il tempo dello spazio con la sua "zero gravità" e sculture astratte, il tempo dell'Uomo con le sue rappresentazioni figurative. Tutte le sue sculture sono caratterizzate da un profondo desiderio di produrre pezzi originali e di reinterpretare alcune opere iconiche nella storia dell'arte. Con questa serie esprime un ritmo intimo, una visione personale e un interrogativo universale risolutamente rivolto al futuro. "Il tempo ha solo significato con l'evoluzione della materia, che non cessa mai di cambiare forma e organizzazione. L'uomo è un catalizzatore straordinario di quella trasformazione, vero agente della metamorfosi della materia ". Attraction di Quentin Carnaille in mostra presso Pisa Orologeria dal 4 al 18 Settembre 2017 – ingresso libero.