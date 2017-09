Attraverso il colore. Pittura, grafica e fotografia

Damien Hirst, Lucio Fontana, Cy Twombly, Georg Baselitz sono tra gli artisti di fama internazionale della collezione d'arte di Deutsche Bank protagonisti di "Attraverso il colore", l'esposizione organizzata da CorsiArte che, per il quarto anno consecutivo, cura l’apertura straordinaria al pubblico della Collezione d’Arte contemporanea della sezione italiana della Deutsche Bank Collection.

L'Open Day si terrà sabato 7 ottobre 2017, presso la sede di Deutsche Bank Italia a Milano, via Turati 27, nell'ambito della manifestazione nazionale “Invito a Palazzo” organizzata da ABI.

In questa occasione si riaprono al pubblico le porte della sede milanese, sita nel cuore della città. Il palazzo disegnato negli anni Sessanta da Ermenegildo ed Eugenio Soncini, oggetto di una profonda ristrutturazione, rappresenta oggi un modello d’avanguardia per i suoi allestimenti tecnologici ed eco-sostenibili.

Guide esperte condurranno i visitatori in un percorso inedito, attraverso una delle più grandi e interessanti collezioni d’Arte contemporanea d’Italia normalmente non accessibile al pubblico, alla scoperta dell’Art Work, il programma artistico di Deutsche Bank volto a favorire la fruizione dell'arte nel luogo di lavoro. La mostra per l’occasione si arricchisce di numerose opere provenienti dalla sede di Milano-Bicocca e di alcuni inediti.

Il tema ispiratore di questa edizione è il colore, momento portante dell’espressione artistica sia da un punto di vista della percezione che da un punto di vista estetico, iconografico, del significato. L’artista attraverso il colore invia dei messaggi a chi guarda, messaggi di natura simbolica e conoscitiva. È la forma primaria del coinvolgimento dello spettatore all’opera.

CorsiArte è responsabile del coordinamento scientifico e curatore dell’evento inedito insieme alla storica dell’arte e curatrice indipendente Angela Madesani, docente della scuola.

Guide d'eccezione saranno anche un gruppo di studenti delle scuole superiori, che accompagneranno il pubblico più giovane in visita alla mostra. Grazie all'adesione al progetto “Guida per un giorno”, sostenuto con l’ausilio degli Uffici scolastici regionali, CorsiArte ha intrapreso un percorso didattico e di formazione professionale ritagliato su misura per gli studenti.

La giornata si conclude con una conferenza sul tema tenuta da Sandro Baroni ed Elena Chiesa che consentirà al pubblico di approcciare alcune questioni sul colore, tra storia e percezione.



La mostra

“Attraverso il colore. Pittura, grafica e fotografia” è il titolo dell’Open Day 2017 di CorsiArte per Deutsche Bank. Johann Wolfgang Goethe sul finire del Settecento con la sua Temperamentenrose (Rosa dei temperamenti) fece corrispondere a dodici colori i tratti caratteriali della natura umana: tiranni, eroi, avventurieri, edonisti, amanti, poeti, oratori, storici, insegnanti, filosofi, pedanti, ribelli raggruppati in quattro temperamenti. La Temperamentenrose era volta a suggerire un approccio al colore di tipo percettivo-fisico-sensoriale.

Molto prima che la psicologia della Gestalt con Max Wertheimer, nel 1912, delineasse i principi generali della teoria, gli artisti avevano compreso come una certa disposizione degli elementi e i rapporti tra i colori destassero efficaci sensazioni visive e quindi psicologiche.

Johannes Itten, un tempo docente del Bauhaus, nel 1961, delineò una propedeutica all’uso corretto dei contrasti cromatici, basata su un sistema di esercizi pratici per una codificazione delle leggi che sottendono alla percezione visiva.

Oggi come allora il colore è momento portante dell’espressione artistica sia da un punto di vista della percezione che da un punto di vista estetico, iconografico, del significato. L’artista attraverso il colore invia dei messaggi a chi guarda, messaggi di natura simbolica e conoscitiva.

In questa mostra si offre una selezione di opere dell’ampia collezione di arte contemporanea di Deutsche Bank, che comprende un cospicuo corpus proveniente dalla sede del quartier generale di Milano Bicocca. La rassegna, che si snoda lungo più piani dell’edificio milanese di via Turati, presenta dipinti, disegni, incisioni e fotografie.

È proposto un cammino attraverso il colore lungo il XX secolo fino ai nostri giorni, con un particolare interesse nei confronti dell’arte tedesca e di quella italiana. Il percorso comprende opere di artisti italiani che hanno rivoluzionato il pensiero artistico nell’immediato dopoguerra: l’italo argentino Lucio Fontana, l’americano Cy Twombly, che ha elaborato un linguaggio del tutto personale puntando sul valore espressivo del segno e quindi Carla Accardi, Piero Dorazio, Emilio Scanavino, Toti Scialoja, lo spazialista Roberto Crippa.

Il colore è l’elemento determinante nelle opere grafiche di due dei protagonisti dell’Arte Povera, Mario Merz e Jannis Kounellis. Nella grande carta di Remo Salvadori esso è proposto in una chiave simbolica.

Una particolare sezione sarà dedicata ad artisti e opere degli anni Ottanta, per i quali il colore è al centro del lavoro: il “transavanguardista” Nicola De Maria, i “selvaggi” Markus Lüpertz, George Baselitz e il “nuovo selvaggio” Jirì George Dokopuil.

Si collocano in una zona che sta tra figurazione e astrazione le opere dell’altoatesino Rudolf Stingel. Complessa è anche la collocazione dei due lavori sul colore di Luca Vitone. Sono dettagli, piccoli oggetti i soggetti delle carte di David Casini, mentre il disegno e il segno sono protagonisti delle opere di Nicola Troilo.

Buona parte delle opere in mostra sono figurative e con una forte presenza del colore: da quelle di Alessandro Pessoli, a quelle dei tedeschi Ina Weber, Jörg Eberhard, Caroline Weinrauch.

Una presenza particolarmente importante all’interno della collezione di Deutsche Bank è quella dell’artista tedesco Günther Förg, che, nel corso della sua intensa carriera, oltre alla pittura, ha utilizzato altri media, come la scultura e la fotografia. Qui sono presenti opere grafiche.

Di Isa Genzken, scultrice, e di Olaf Metzel, noto per le sue installazioni di impegno sociale, sono proposte in mostra opere su carta, così come del tedesco, naturalizzato svizzero Dieter Roth, di Gerhard Merz opere astratte in cui è una chiara deriva concettuale. Astratta è anche la grande carta del giovane artista italiano Manuel Scano.

Tra i più noti al grande pubblico un artista simbolo del nostro tempo, l’inglese Damien Hirst, alla ribalta per le sue installazioni con animali in formaldeide e per le sue vetrine di medicinali è qui presente con un’opera grafica, che guarda al mondo Pop.

Chiudono il giro due opere fotografiche di grandi dimensioni, in cui il colore ha una particolare valenza sensoriale, un tunnel di Andreoni e Fortugno e un camioncino giallo collocato in un’area dismessa di Domenico Mangano.



La Conferenza "Il colore, tra storia e percezione"

Accompagnerà la manifestazione una Conferenza dal titolo “Il colore tra storia e percezione”, tenuta da Sandro Baroni ed Elena Chiesa, storici dell’arte, docenti di Corsi Arte. Attraverso un excursus sull’evoluzione dei pigmenti e le differenti tecniche, sul colore come archetipo e significante che muta col mutare della storia e del linguaggio che lo definisce, giungeranno a offrire al pubblico spunti percettivi-sensoriali attraverso immagini che esplorano il lessico e la sintassi dei colori, tratte dai modelli sperimentali e dalla ricerca artistica contemporanea. Moderatore Angela Madesani.

Il programma artistico di Deutsche Bank può essere riassunto in due parole: Art Works, opere d’arte, certo, ma anche arte che lavora, arte che funziona. Le opere, infatti, sono poste in dialogo diretto e continuo non solo con i lavoratori della banca, ma anche con i clienti della stessa e con i visitatori che ogni anno varcano i confini dell’istituto di credito per visitarne la collezione. In tutto questo vi è anche una chiara responsabilità sociale, in cui l’arte è momento portante del pensiero aziendale.

Nell’ambito della giornata, grazie all’iniziativa “Guida per un giorno”, progetto sostenuto con l’ausilio degli Uffici scolastici regionali, gli studenti delle scuole superiori avranno l’occasione di fare da guida e accompagnare un pubblico giovane in una visita alla mostra. Principali obiettivi del progetto sono l’educazione, la crescita e la formazione dei giovani, mediante l’apprendimento della storia dell'arte in grado di svelare piacevolmente i più importanti momenti storici della nostra ricca cultura. Per i ragazzi sarà un’occasione unica ed emozionante di studio volto alla valorizzazione del patrimonio culturale nazionale.



Attraverso il colore. Pittura, grafica e fotografia

Progetto e coordinamento scientifico di

CorsiArte antiquaria, moderna, contemporanea | Dal 1994 è l’unica scuola italiana di qualificazione professionale in tutti i settori della storia dell’arte antica, moderna e contemporanea, dalla pittura alle arti decorative: mobili, design, fotografia, ceramica, argenti, gioielli, vetri, tappeti e arti tessili. La scuola propone un percorso culturale completo, strutturato e sistematico che porta alla formazione di diverse figure professionali nel campo dell’arte, fornendo un patrimonio di conoscenze storico-artistiche e tecnico-diagnostiche unico nel suo genere. In questi ultimi anni ha ampliato il campo d’azione mettendo a disposizione il suo know-how per la realizzazione di mostre d’arte, dal progetto al coordinamento scientifico alla comunicazione.

www.corsiarte.it



Mostra a cura di

Angela Madesani | Storica dell’arte e curatrice indipendente è autrice dei volumi Le icone fluttuanti Storia del cinema d’artista e della videoarte in Italia e Storia della fotografia per i tipi di Bruno Mondadori. Suoi numerosi volumi su prestigiosi artisti fra cui: Gabriele Basilico, Giuseppe Cavalli, Franco Vaccari, Vincenzo Castella, Francesco Jodice, Elisabeth Scherffig, Anne e Patrick Poirier, Luigi Ghirri. Ha recentemente curato un volume sugli scritti d’arte di Giuseppe Ungaretti e Le intelligenze dell’arte Gallerie e galleristi a Milano 1876-1950 (Nomos, 2016) . Ha curato numerose mostre presso istituzioni pubbliche e private italiane e straniere, tra le quali la prima edizione del “Festival Europeo della Fotografia” di Reggio Emilia e la mostra “Kaléidoskope d’Italie” presso il CNA di Dudelange (Lussemburgo). Collabora con “Artribune”, in cui è responsabile del settore Fotografia. Svolge attività di insegnamento a Milano all’Accademia di Brera, all’Istituto Europeo del Design e a CorsiArte antiquaria, moderna, contemporanea.



Relatori conferenza

Sandro Baroni | Studioso di Storia delle tecniche artistiche e già affermato restauratore, ha svolto attività di docenza e seminariali presso diverse università e istituzioni quali Politecnico di Milano, TeCoRe Università di Bologna sede di Ravenna, Università di Pisa, Università degli Studi di Parma, Accademia di Belle Arti, Como; a Milano alla Facoltà di Lettere e Filosofia, Scienze dei Beni Culturali e a CorsiArte. Autore di numerose pubblicazioni sia scientifiche sia divulgative, relative in particolare alla letteratura tecnico artistica medievale e rinascimentale, ha tenuto conferenze in Italia e all’estero (INHA Parigi; Expo Art- Los Angeles; Getty Museum, Malibù; Pike- New York; Accademia di Belle Arti, San Pietroburgo; Accademia di Belle Arti, Pechino. È responsabile scientifico della Fondazione Maimeri, Milano.

Elena Chiesa | Storica dell’arte specializzata sulla conservazione dell’arte visiva contemporanea in Italia, è socia del laboratorio Ambra di Milano, dove svolge la professione di restauratrice. La sua ricerca percorre da oltre vent’anni il doppio binario della conoscenza storica a cui affianca conservazione e restauro, con peculiare applicazione all’Ottocento, periodo storico di elezione per l’esercizio peritale come esperto iscritto al Collegio Lombardo Periti Esperti Consulenti di Milano. Svolge attività di ricerca ed è docente presso CorsiArte antiquaria, moderna, contemporanea, focalizzando lo studio sui materiali artistici e le tecniche in relazione alla valutazione storico-estetica, a cui affianca conferenze e lezioni presso musei e fondazioni.



Visite guidate da

Giorgio Cellini, Federica Girelli, Viola Matteucci, Luca Rotondo

Guide per un giorno

Linda Cortinovis, Camilla Punzo, Riccardo Ricci, studenti del Liceo Artistico paritario Istituto Orsoline di San Carlo, via Lanzone 53, Milano

www.artisticorsoline.it



Sponsor tecnici

Stazione Arte | Società di servizi per l'arte, offre un'assistenza totale dal trasporto e imballaggio fino all'organizzazione di mostre ed eventi d'arte personalizzati. Opera in questo settore ai massimi livelli al servizio di collezionisti, artisti, gallerie, aziende e privati. Vanta esperienza in: allestimento e assemblaggio di opere d’arte, trasporto e assicurazione, produzione di imballi specifici e casse su misura; a cui affianca redazione di comunicati stampa, consulenza artistica, art direction, grafica e strategie di comunicazione, organizzazione e logistica mostre ed eventi d’arte.

stazionearte-com8.webnode.it



Agenzia UnipolSai 39347 | via Leone XII, 14 - 20145 Milano



Collezione d’Arte contemporanea di Deutsche Bank in Italia

via Turati 27, Milano

Apertura mostra al pubblico

Sabato 7 ottobre, ore 10-19

Conferenza “Il colore tra storia e percezione”

Sabato 7 ottobre, ore 18-19

Ingresso libero, prenotazione obbligatoria alle visite guidate e alla conferenza

tel. 331 779 7523

db.openday@corsiarte.it

Durata visite guidate

30 minuti

Partenza dei gruppi

ogni 10 minuti

Come raggiungere Deutsche Bank in via Turati, 27 – Milano

M3, Turati | M3, Repubblica | Tram 1, Donegani-Moscova | Tram 9, 33, Repubblica

Gallery