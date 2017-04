L'auditorium della chiesa di Scientology viene richiesto dalla comunità del Peru’ di Milano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Domenica 23 Aprile, la Chiesa di Scientology ha ospitato un evento organizzato dal consolato del Peru' di Milano "Il pranzo solidale" e il ricavato della giornata è stato devoluto per aiutare le vittime dell'inondazione che recentemente ha colpito il Peru'. Le forti piogge torrenziali hanno causato gravi inondazioni e frane e parliamo di oltre 780.000 vittime tra le regioni centrali e settentrionali del Peru'. E' stata la piu' grave inondazione degli ultimi 20 anni nel paese sudamericano. Sono crollati piu' di 100 ponti e sono state danneggiate strade e ferrovie. Secondo la protezione civile peruviana, piu' di 11.000 abitazioni sono crollate e altre 12.000 sono inagibili. Le inondazioni purtroppo hanno anche danneggiato 400 ospedali rendendo difficili i soccorsi. Il Console del Peru', dott. Ricardo Morote, ha chiesto aiuto alla Chiesa di Scientology di Milano per ospitare quest'evento e la sua richiesta è stata subito accolta. L'evento è stato di successo, centinaia di persone della comunità peruviana sono arrivate per partecipare a quest'importante momento di solidarietà.

