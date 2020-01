In occasione del “Giorno della memoria”:



In quale modo il regime nazista arriva a pensare e costruire Auschwitz come insediamento ideale del nuovo ordine europeo prefigurato da Hitler?

Quali sono e come cambiano le funzioni del campo di Auschwitz dal 1940, anno della sua apertura, al 1945?

Perché si sceglie di sterminare gli ebrei d'Europa nelle camere a gas?

Sono domande che servono per mantenere sempre viva la memoria.



Incontro con Frediano Sessi in occasione del "Giorno della Memoria"

Introduce il Professor Federico Bucci, delegato del Rettore per le Attività culturali



Frediano Sessi, traduttore e saggista, è professore a contratto di Sociologia generale nel Corso di Laurea in Educazione professionale della Facoltà di Medicina dell’Università di Brescia ed è stato Segretario Generale della Fondazione Università di Mantova dal 2003 al 2013.



L’evento è gratuito ma è richiesta l’iscrizione al link https://www.eventi.polimi.it/events/auschwitz-tra-storia-e-memoria/