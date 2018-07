Teatro Linguaggicreativi presenta, all’interno della rassegna Estate Sforzesca 2018, lo spettacolo teatrale AUT Un Viaggio con Peppino Impastato, il 29 luglio 2018 alle ore 21:30 nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco di Milano.



Lo spettacolo AUT vede in scena Stefano Annoni nella parte di Peppino Impastato, il quale si racconta durante un viaggio in treno, un treno fantasma che corre su quelle rotaie che saranno la sua tomba. Lui è seduto su quel treno e dal finestrino vede passare la sua vita, vita che non si ferma neanche con la sua morte, vita che non poteva mai essere vita privata ma era lotta e politica.



Il treno e la radio diventano teatro per raccontare la sua storia. Peppino si racconta in modo schizofrenico, saltando da un’immagine, da un ricordo, da una trasmissione all’altra. Lo spettacolo è lui, solo come negli ultimi giorni di vita, e come lui, un attore, solo, dà vita a Radio AUT.



Lo spettacolo ha debuttato il 7 maggio 2010 a Cinisi (Palermo), città natale di Peppino, all’interno delle iniziative organizzate per il Forum Sociale Antimafia da Casa Memoria Peppino Impastato in occasione del 32° anniversario della sua morte.

Nel 2014 lo spettacolo ha ricevuto una lettera di complimenti dall’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.



Vi aspettiamo nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco, Piazza Castello Milano, domenica 29 luglio 2018 ore 21:30.



Spettacolo all’interno della rassegna Estate Sforzesca organizzata dal Comune di Milano



