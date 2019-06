Autismo in blue-jeans va in hotel

Da mercoledì 19 giugno al 15 luglio, l’Hotel Four Points by Sheraton di Milano apre le braccia ai ragazzi autistici dell’associazione monzese Facciavista – Celebrity Portr-AUT, onlus impegnata da anni in attività di sostegno alle potenzialità artistiche di persone con disturbo dello spettro autistico, ospitando l’ultima creatura del laboratorio d’arte di questi giovani talenti: la mostra-installazione “Autismo in bluejeans”.

L’installazione, curata dall’artista monzese di Roberto Spadea, è composta da 20 jeans resinati collocati su una base di metallo, pezzi unici ed irripetibili già esposti in piazza San Pietro Martire a Monza e ora visibili anche a Milano grazie all’impegno del Four Points all’interno del progetto “Oltre le stelle il cuore”, contenitore di iniziative e idee per dar voce ad esperienze virtuose di associazioni, fondazioni e onlus.

I giovani artisti sono stati selezionati coinvolgendo le scuole di Monza e della Brianza, grazie al supporto di CTS (Centro Territoriale di Supporto) che ha coinvolto i vari istituti scolastici.

“La scelta di rendere il jeans protagonista non è casuale – spiega Spadea - si tratta dell’indumento più usato dai giovani, e può essere chic, casual o elegante. Possiamo indossarlo di giorno o di sera ma soprattutto il jeans non fa differenza tra uomini o donne e nessun altro indumento come il jeans potrebbe raffigurare meglio la libertà di vivere. In un mondo ormai schiavo dell'usa e getta, i jeans smessi che si rialzano autonomi e sono pronti a camminare nella città sono il simbolo per valorizzarla e comunicare che l’autismo esiste e crea con semplicità una sua grande libertà”.

Il laboratorio ospita persone con autismo che hanno dimostrato motivazione e talento nel disegno e nella rappresentazione grafica, favorendone il talento attraverso un percorso strutturato da esperti maestri d'arte e terapeuti specializzati nel disturbo che accompagnano i ragazzi nella realizzazione di opere d’arte.

I jeans potranno essere acquistati dagli ospiti dell’hotel e il ricavato servirà per sostenere il Laboratorio Artistico Facciavista.