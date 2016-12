Avenged Sevenfold: il 21 febbraio al Mediolanum Forum

Martedì 21 febbraio gli Avenged Sevenfold saliranno sul palco del Mediolanum Forum di Assago (MI), in occasione del tour che, partendo da Dublino, li porterà nelle maggiori città europee.

Nata a Hunting Beach, California (USA), la band si è distinta per i suoi concerti di grande effetto oltre che per continui sold out in tutt'Europa e apparizioni nei principali festival internazionali (Germany’s Rock am Ring, Rock im Park, Downloac Festival).

Ad aprire il concerto del 21 febbraio i Disturbed, veri titani dell'hard rock.