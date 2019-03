"Avocado Week!": 300 chili del frutto in arrivo dalla California a Lambrate

Torna puntuale Avocado week!, la quattro giorni dedicata al sublime frutto esotico, che si terrà all'East Market Diner di Lambrate dal 28 al 31 marzo.

"Nella cornice del Diner, lo spin-off del popolare market domenicale East Market - scrivono gli organizzatori -, sarà possibile gustare solo per quattro giorni tantissimi piatti e drink a base di avocado. Oltre 300 Kg di frutti freschi provenienti dalla California stanno arrivando a Lambrate con tutti i colori, i sapori e i profumi della speciale qualità Hass. L'avocado è un ingrediente di punta nello scenario nutrizionale, si può cucinare in svariati modi ed è molto gradevole anche a livello estetico. La forma, la buccia e la polpa lo rendono unico nelle tendenze più in voga del food internazionale".

Nel menù nachos con guacamole fresco fatto in casa; "Avocado Toast" con pane integrale, avocado e uovo in camicia; "Avocado Burger" con un frutto farcito di tartare al salmone, insalata e cipolla rossa; "Avodado Pokè" con riso e salmone o tonno o versione vegana con tofu e una varietà di centrifughe sempre a base di avocado.

Novità di questa edizione saranno le "Avocado Chips", ovvero avocado tagliato a sigaretta impanato e fritto, "Avocado Cheescake", il famoso dolce freddo in questo caso sempre a base del frutto tropicale e "Avodrink" uno speciale cocktail a base di avocado e rum.