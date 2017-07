Torna avocado week, per quattro giorni l'avocado è protagonista da East market diner

Tutto pronto per Avocado Week, dal 6 al 9 luglio da East Market Diner a Lambrate. Dopo il successo della prima edizione nell'ultima settimana di giugno, torna la kermesse dedicata al frutto esotico più cool del momento. Nella cornice del Diner, lo spin-off del popolare mercatino domenicale East Market, sarà possibile gustare solo per quattro giorni tantissimi piatti e drink a base di avocado. Oltre 300 Kg di frutti freschi provenienti dalla California stanno arrivando a Lambrate con tutti i colori, i sapori e i profumi della speciale qualità Hass. L'avocado è un ingrediente di punta nello scenario nutrizionale, si può cucinare in svariati modi ed è molto gradevole anche a livello estetico. La forma, la buccia e la polpa lo rendono unico nelle tendenze più in voga del food internazionale.

Ma quali saranno i piatti tipici per l'evento? Nachos con guacamole fresca fatta in casa; Avocado Toast con pane integrale, avocado e uovo in camicia; Avocado Waffle con uovo e bacon; Avocado Burger con un frutto farcito di tartarre al salmone, insalata e cipolla rossa; Avodado Pokè con riso e salmone o tonno o versione vegana con tofu e una varietà di centrifughe sempre a base di avocado. L'avocado è indicato come protettivo dai raggi solari e si distingue per le sue proprietà nutritive. È ricco di beta-carotene e glutatione, contiene potassio in quantità ed è indicato per rigenerare la pelle. L'avocado è considerato healty e sfizioso allo stesso tempo, per cui chi ama i piatti a base di questo ingrediente è appagato, ma, non si sente in colpa per la prova costume.

Oltre alla sala interna, da East Markert Diner è anche disponibile il terrazzo sul tetto dell'edificio con quaranta posti a sedere e proprio per la natura informale e legata alla tradizione dello street food non è previsto il servizio al tavolo.

Tutte le info e le novità su facebook.com/eastmarketdiner, eastmarketmilano.com e instagram.com/eastmarketmilano/.



Avocado Week

East Market Diner

Dal 6 al 9 luglio

Giovedì e venerdì dalle 18 alle 24

Sabato e domenica dalle 12 alle 24

Via Privata Giovanni Ventura, 16 – Milano

Infoline 0266661881