“Avvelenamenti da piante tossiche, punture di insetti, morsi di ragni e vipere. un viaggio tra realtà scientifiche e leggende metropolitane”

• Primo soccorso

• Principali piante tossiche

• Come comportarsi in caso di punture di insetti

• Processionaria: un pericolo per pets ed esseri umani

• Morso di vipera: cosa fare?

• Ragni pericolosi per la salute di cani, gatti ed…esseri umani!

C/o sala consiliare di via Marcora 38 ad Inveruno (Mi).

Proibito fotografare le slides

Relatore: dott. Caputo Luca - https://www.ambulatorioveterinariocaputodecarli.it/

info: tel. 02 97020200 (da marted' a venerdì: 10-12 e 16-18) oppure inviare una mail a: ambvetcapdec@libero.it