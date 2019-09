“Avvelenamenti da piante tossiche, punture di insetti, morsi di ragni e vipere. un viaggio tra realtà scientifiche e leggende metropolitane”

Corso gratuito per proprietari di cani e gatti:mercoledì 11 settembre, alle ore 20.45, presso la Sala Mons. Portaluppi, piazzetta Don Marco Longhi a Boffalora sopra Ticino (Mi). Relatore: dott. Caputo Luca.

https://www.ambulatorioveterinariocaputodecarli.it/

Temi trattati:

Primo soccorso

Principali piante tossiche

Come comportarsi in caso di punture di insetti

Processionaria: un pericolo per pets ed esseri umani

Morso di vipera: cosa fare?

Ragni pericolosi per la salute di cani, gatti ed…esseri umani!

Proibito fotografare le slides