Avventura nel mondo dell'energia - Museo interattivo centrale Taccani

Con una nuova avventura nella pancia della Centrale conoscerete "HYDRO", uno stravagante personaggio virtuale che vi guiderà alla scoperta del mondo dell'energia pulita, per ammirare da vicino tutte le fonti energetiche rinnovabili e le tecnologie del futuro!

L'esperienza di circa 1 ora è totalmente interattiva si svolge nella sala liberty con l'aiuto di maxi schermi, proiezioni e computer di ultima generazione: dove il turista sarò il primo protagonista!

Con "HYDRO" conoscerete tutti i modi per produrre e usare l'energia anche con il nostro corpo; compagni fondamentali dell'avventura saranno : Sole, Acqua, Arya e Terra.

Seguirà lo spostamento nella sala dei generatori attivi, qui le guide della Pro Loco illustreranno il funzionamento dell'impianto e le sue uniche particolarità.

NUOVE APERTURE AL PUBBLICO

29 GIUGNO - 7 luglio (dalle ore 15 alle 18) - 11 AGOSTO - 8 SETTEMBRE - 6 OTTOBRE 2019



Accessi dalle 9:30 alle 17:30 ogni ora, prenotazione non necessaria. Accesso gratuito perchè gentilmente concesso da ENEL GREEN POWER, potrete lasciare un' offerta a fine del giro alla Pro Loco per il servizio di guida.

Sarò possibile arricchire il percorso con escursioni lungo il Fiume, al Castello Visconteo o nel Villaggio Crespi