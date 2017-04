il 19 maggio, ore 19.00 si inaugura la mostra fotografica di Ann Shakhova "Azzurrità infinite" presso il meraviglioso spazio di DUOMO 21, Milano, promossa dall'associazione culturale ARS Art Space e sponsorizzata da Healthy Boat. HEALTHY BOAT - progetto per persone vivaci, sportive, positive e sorridenti. Noi siamo lì, dove c'è il sole,l'azzurro del mare , il caldo, il vento e le onde infinite!con noi viene chi ama fare nuove esperienze,chi vive per il kite, o ne vuole solo assaporarne l'ebbrezza. Per chi piace il surf e chi vuole godersi ogni singolo istante. Il nostro team è format da premiati campioni, professionisti e persone deliziose. Una di noi - ANN SHAKHOVA. Lei è la nostra "pittrice di vita", Maestra nel catturare gli attimi,è stata eletta miglior fotografa sportiva Russa del 2016. E Proprio grazie al Suo lavoro, le nostre esperienze non rimarranno solo magnifici ricordi... Guardate con i vostri occhi e godetevi i veri momenti di felicità...la vita è bella!