B-art Group presenta FEMME - fashion and art exhibition 9 giugno 2017, ore 21.00 - Milano, via degli Imbriani 44. Parte il nuovo call for artist per arti performative (teatro, danza, musica d'autore), arti applicate e visive (fotografia, pittura, scultura e design). Il tema è la femminilità. Vuoi candidarti? Scrivici tramite la nostra pagina Facebook o all'indirizzo email b-art.group@hotmail.com, ti manderemo tutte le informazioni necessarie. Iscrizioni aperte fino al 30/04/2017, ore 24.00