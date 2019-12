Babbo Natale abbandona la slitta e le renne per una Ferrari rossa: succede a Milano

Babbo Natale abbandona la slitta e le renne per una Ferrari rossa super lusso. Succede a Milano, in via Montenapoleone ovviamente, la più rinomata strada del lusso a cinque stelle meneghino.

Si tratta di un'iniziativa benefica che si svolgerà sabato 14 dicembre a Milano, sponsorizzata dalla Fondazione Theodora, che dal 1995 offre sostegno concreto ai bambini in ospedale e alle loro famiglie attraverso la visita dei #dottorSogni insieme a Carsandcoffee, tra gli eventi di supercar più grande d’Europa.

L'appuntamento con Babbo Natale in Ferrari è sabato 14 dicembre

Sabato, a partire dalle ore 14.30 fino alle 18.30, ci sarà una raccolta fondi, dando la possibilità a tanti bambini di realizzare il loro sogno di fare un giro su una supercar.

"I drivers, vestiti da Babbo Natale, faranno un giro con Ferrari ed altri marchi blasonati, nelle vie del centro con bambini come passeggeri, sarà un’attività molto divertente", spiegano dalla fondazione. Nel 2018 è stato un successo.

"Avremo a disposizione - spiegano ancora - uno spazio di fronte al negozio PAL Zilieri ad angolo con Via Montenapoleone, che fornirà hospitality per acqua, snack e toilette".

La raccolta fondi con offerte libere

"La raccolta - conclude ancora l'organizzazione - avverrà con offerte libere da parte dei genitori che vorranno far fare il giro ai loro figli sulle supercar. L'offerta sarà libera anche per fare foto con Babbo Natale o sopra le vetture".