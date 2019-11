Babbo Natale arriva a Pioltello

Il Natale arriva (anche) a Pioltello. Per un mese intero, dal 7 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020, speciali allestimenti trasformeranno la città di

Pioltello: un innovativo cono luminoso di Natale a LED, alto ben 6 metri, verrà posizionato in piazza Giovanni XXIII; piazza Don Milani, a Limito, sarà invece impreziosita da un grande Albero di Natale, ed è proprio qui che sabato 21 dicembre arriverà Babbo Natale con il suo immancabile sacco, per incontrare tutti i bambini.

Luminarie, musica e cioccolato

Luminarie create ad hoc, queste, che si aggiungeranno a quelle che ogni anno l’Amministrazione posiziona in città «Per dare ancora più luminosità e aria di festa – ha affermato l’assessora al Commercio e Marketing territoriale Paola Ghiringhelli, che poi ha precisato gli obiettivi del mese di eventi e celebrazioni – Con gli eventi natalizi di quest’anno proseguiamo con decisione nella strada della valorizzazione del nostro territorio, della promozione delle attività produttive e del coinvolgimento dei cittadini. Per questo motivo, quest’anno, le iniziative per il Natale presentano un calendario ancora più ricco e con diverse novità. Tra queste, le principali sono il 15 dicembre la festa di Santa Lucia, che ospiterà Cioccolandia, con tutte le sue iniziative, musica e animazioni pensate per le famiglie. La casa di Babbo Natale, il concerto del Corpo Musicale S. Andrea e la merenda per tutti il 21 dicembre, in piazza Don Milani. E, infine, la festa della Befana, il 6 gennaio – ha concluso l’assessora – con giochi e dolcetti per tutti».

«Lo spirito del Natale ci spinge ad avere un’attenzione nei confronti degli altri che non sempre riusciamo ad avere durante l’anno. È il momento in cui ci si ritrova nelle famiglie e anche la rincorsa al piccolo regalo deve diventare un gesto di affetto per le persone che amiamo, un modo per creare o sottolineare un legame – ha aggiunto la sindaca Ivonne Cosciotti. Una città cresce anche con queste piccole cose, creando e festeggiando insieme quel legame di comunità che tutti cerchiamo e che il Natale ogni anno ci ricorda».

Il programma

Domenica 15 dicembre il Comune di Pioltello proporrà la tradizionale festa di Santa Lucia, all’interno della quale troverà posto anche la manifestazione Cioccolandia, inizialmente programmata ad ottobre e poi rinviata a causa del maltempo. L'evento, che prevede degustazioni, laboratori, show cooking, spettacoli e mercatini dedicati all'”oro nero”, dialogherà con gli storici appuntamenti dedicati a Santa Lucia, come le tradizionali bancarelle ospitate nel centro di Pioltello. La giornata del 15 dicembre sarà arricchita da animazioni natalizie pensate per le famiglie: dalla musica itinerante con un trio di zampognari in abiti da pastori medievali, che si esibirà da mattina a sera nelle vie della città, fino alle attività per i più piccoli, in cui gli elfi di Babbo Natale proporranno musica, giochi ed un laboratorio per realizzare decorazioni natalizie.



Sabato 21 dicembre, dalle 15 alle 18, Limito sarà allietata dalla musica itinerante a cura del Corpo Musicale S. Andrea. Piazza Don Milani, sempre a Limito, ospiterà la Casa di Babbo Natale: nel pomeriggio i bimbi potranno farsi scattare simpatiche foto con Babbo Natale in persona. Completeranno la giornata una golosa merenda per tutti, uno spettacolo coinvolgente di magia comica e la presenza di un folletto, che aiuterà i bimbi ad imbucare le proprie letterine nella cassetta delle lettere di Babbo Natale. Il programma di “Natale a Pioltello” terminerà lunedì 6 gennaio in piazza Bonardi, a Seggiano, con il saluto della Befana che nel pomeriggio farà divertire i bimbi e li delizierà con dolcetti e caramelle. Ad arricchire la giornata anche un grandioso spettacolo di bolle di sapone, fuoco e musica.

Per info e aggiornamenti sugli eventi natalizi di Pioltello: www.facebook.com/SiamoPioltello