"Baby Boss": il 1° ottobre al MIC

Domenica 1° ottobre, nell'ambito di Cineclub Family, al MIC verrà proiettato il film animato Baby Boss, di Tom McGrath.

Il fratellino di Tim, nonostante in apperenza sembri un bambino come gli altri, in realtà è una spia inviata dall'agenzia Baby Corp. Dopo il rapimento dei genitori ai due fratelli non resta altro che collaborare.