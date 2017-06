Bachelite outsound festival: technoir live - vinyl dj set - art

Bachelite CLab Milano presenta Bachelite Outsound Music Festival, 6 appuntamenti tra giugno e luglio in una location senza tetto di 1250 mq! LIVE MUSIC - VINYL SET - LIVE PAINTING - FOOD TRUCK animeranno il Giardino delle Culture: una splendida location all'aperto scelta per celebrare l'arrivo dell'estate. FREE ENTRY 2° DATA: MERCOLEDÌ 21 GIUGNO ore 18.00-21.00 Aperitivo con selezione musicale su vinile: - Lillo Carillo presenta Phenomena, un melting pot di sonorità Funk, Disco, Deep. - Calamity Jade presenta Funk Shui Party, il progetto che prende il nome dalla trasmissione da lei ideata ed in onda su Radio Popolare. Avida collezionatrice di vinili sin dal 1999, Calamity Jade si distingue per un gusto squisitamente funk in tutte le sue declinazioni. LIVE PAINTING a cura dei BONORA BROTHERS: Stefano Bonora e Mattia Bonora, due fratelli di sangue, ma soprattutto due amici che nelle loro opere artistiche fanno convivere le capacità grafiche e illustrative dell'uno con la competenza calligrafica dell'altro. 21.00-23.00 LIVE CONCERT - Presentazione nuovo album I TECHNOIR presentano NEMUI, l'ultimo lavoro del talentuoso duo prodotto dalla casa discografica Wasabi Produzioni. I Technoir sono Alexandros (Chitarre, laptop) e Jennifer Villa (Voce ed effetti) Un duo di origini ghanesi, nigeriane, greche ed italiane dal sound Future Soul. La loro musica ha l'ambizioso fine di creare nuovi ecosistemi musicali in cui possano coesistere elementi apparentemente contrapposti come musica black, jazz, etnica e sperimentazioni elettroniche di taglio moderno. Nei loro brani convivono chitarre funk jazz, beat futuristici, campioni polverizzati e voci soul. Per l'occasione i Technoir suoneranno in formazione completa. FOOD TRUCK & Cocktails/Beer/Drink Bar Bachelite Outsound Music Festival - giugno/luglio 2017 2° appuntamento mercoledì 21 giugno 5 - 12 -19 - 26 luglio LIVE MUSIC - VINYL SET - LIVE PAINTING - FOOD TRUCK Giardino delle Culture, via Emilio Morosini 8. Tram 12-27, Bus 73,66,61. Inizio alle 18.00 fino alle 23. Ingresso gratuito, senza tessere

