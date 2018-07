Bachelite outsound music festival - Comoglio quintet & lazy cat experience

Giardino delle Culture in collaborazione con Bachelite CLab Milano presenta la seconda edizione di Bachelite Outsound Music Festival. Nella magica cornice del Giardino delle Culture, ai piedi dei celebri murales di Millo, potrete vivere l'atmosfera magica del tramonto estivo, assistendo ogni data a due concerti live con due anime: 🚀 ELEKTRONICA e 🎷 JAZZ



MERCOLEDÌ 4 LUGLIO:

🎷20.30 - JAZZ: Daniele Comoglio Quintet

🚀22.30 - ELEKTRONICA: The Lazy Cat Experience



🎩 Ingresso al pubblico:

▪ Dalle 18 alle 20 : FREE ENTRY

▪ Dopo le 20: 2 euro di contributo artistico

Official media partner POLI.RADIO

Powered by Tuborg



🍸 FOOD/BAR: birre, cocktails & food by Bachelite cLab



Bachelite Outsound Music Festival

MERCOLEDÌ 20/27 GIUGNO, MERCOLEDì 4/11 LUGLIO

Giardino delle Culture, via Emilio Morosini 8.

Tram 27, Bus 73,66,61.

Dalle 18 alle 24.

Gallery