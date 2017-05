Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Bachelite cLab presenta Bachelite Outsound Music Festival, 6 appuntamenti tra giugno e luglio in una location senza tetto per godersi il meglio degli artisti, dei progetti e della musica live che hanno affollato Bachelite cLab negli ultimi 4 anni. Il Giardino delle Culture si trasformera' nel palcoscenico per i migliori musicisti della scena indipendente milanese, nella console per appassionati selezionatori di vinili, e persino in una tela per gli artisti che si esibiranno in un live painting. Un evento free entry che, a partire dalle ore 18.00 fino alle 23.00, proporrà un defaticante dopolavoro dove poter degustare drink, birre artigianali e specialità regionali proposte dai food truck, il tutto accompagnato da un sottofondo musicale di qualità selezionato da dj/collezionisti di vinili e da uno spettacolare live painting. 1° DATA: MERCOLEDÌ 7 GIUGNO Programma 18.00-21.00 VINYL SET - Aperitivo con selezione musicale su vinile a cura di: Denis Longhi: CEO e Founder di Jazz:Re:Found, le sue selezioni costituiscono una curata fusion tra Black Music e Jazz. Frank Siccardi: sul fronte discografico ha svolto per anni un'intensa attività di import/export di vinili, mentre per IRMA RECORDS ha ideato e prodotto la serie di compilation 'SAMBASS' dedicata alla Drum'n'Bass brasiliana; in quest'occasione proporrà una selezione variegatissima dai ritmi Afro, Caribbean, Latin e Brazilian. LIVE PAINTING a cura dei Bonora Brothers: Stefano e Mattia Bonora, due fratelli di sangue, ma soprattutto due amici che nelle loro opere artistiche fanno convivere le capacità grafiche e illustrative dell'uno con la competenza calligrafica dell'altro. Illustrazione e calligrafia, due arti diverse ma complementari che insieme possiedono un potenziale comunicativo unico. Il loro percorso di integrazione e fusione dei due linguaggi ha dato vita a una grande varietà di tavole, graffiti, loghi ed opere grafiche realizzate interamente a mano. 21.00-23.00 LIVE CONCERT - Presentazione nuovo album I Casi presentano CLUNK, il disco del talentuoso quartetto milanese prodotto dalla casa discografica IRMA RECORDS. CLUNK è il risultato di una ricerca collettiva volta a valorizzare e fare propri i diversi linguaggi musicali che più hanno influenzato i quattro musicisti. 13 brani che, toccando differenti generi, racchiudono in un insieme organico le eclettiche intenzioni dei loro compositori, trasformando la sperimentazione tipicamente jazzistica in una sintesi volutamente meno articolata, ma al contempo innovativa. I Casi sono: Arturo Garra al clarinetto, Andrea Jimmy Catagnoli al sax, Vito Zeno al contrabbasso e Andrea Quattrini alla batteria. FOOD TRUCK Ape Cesare - Specialità romane: panini a scelta tra Porchetta, Coppa Romana e Mortadella e i due Speciali "Re di Roma" e "Garbatella", farciti con verdure sottolio e pecorino romano a scaglie. Tra i fritti: Supplì a scelta (pomodoro e mozzarella, cacio&pepe, amatriciana), Fiori di Zucca alla Romana e chips semplici o cacio&pepe. Ape Bedda - Cucina siciliana di strada: Panini siciliani che vanno dal classico "paninu cunzatu", a quello con pesce fresco, con selezione di dolci tipici. The Farmers - Prodotti italiani in versione street food: dalla semplice frittata, alle bruschette, dagli hamburger gourmet, agli spiedini rustici. Bachelite OutSound Music Festival - MERCOLEDÌ 7 GIUGNO @ Giardino delle Culture, via Emilio Morosini 8. Tram 12-27, Bus 73,66,61. Inizio alle 18.00. Ingresso gratuito, senza tessere. Prossimi appuntamenti: mercoledì 21 giugno , 5-12-19-26 luglio Informazioni FB Page: https://www.facebook.com/bacheliteoutsoundfestival FB official event: https://www.facebook.com/events/207896163051011/ Instagram profile: bachelite_outsound_festival

