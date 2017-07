Bachelite outsound music festival jazz ed. - Stefano sernagiotto quartet - Live painting & jam session

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

“Clab” ovvero il mercoledì Jazz di Bachelite cLab propone un programma speciale per questo luglio: si esibiranno in concerto grandi musicisti della scena jazz milanese che presenteranno alcuni dei loro ultimi dischi, brani originali e riarrangiamenti. Ogni appuntamento sarà accompagnato da un magico live painting sulla vetrata del club che prenderà vita durante il concerto, a seguire la musica continua con una Jam Session Jazz aperta a tutti i musicisti! Ore 21: Live Concert Stefano Sernagiotto Quartet Stefano Sernagiotto - sax tenore Martino Vercesi - chitarra Roberto Piccolo - contrabbasso Alessio Pacifico - batteria Un quartetto nato da un sodalizio umano e musicale, che propone un Jazz energico e coinvolgente dove ogni componente esprime la sua personalità tecnico-musicale. Hard bop e Funk in dosi massicce suonato da quattro talenti che giocano con la creatività. Il repertorio è costituito da brani originali tratti dall'ultimo disco "Push and Pull", da nuovi brani inediti e da brani riarrangiati. L'appuntamento a partire dalle 19 con l'aperitivo proposto da Bachelite cLab, ore 21: Live Concert + Live Painting ore 22.30: Jam Session Jazz

