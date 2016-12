"Bad & Breakfast": dal 27 dicembre all'8 gennaio al Parenti

Dal 27 dicembre all'8 gennaio al Teatro Franco Parenti andrà in scena Bad&Breakfast, l'ultimo testo di Rosario Lima.

Un noir che inizia come farsa si trasforma in commedia e finisce in tragedia. Tutto ruota intorno alla domanda "fino a che punto ci si può spingere per essere felici?".

Antonio e Gaia formano una giovane coppia di laureati sottoccupati e infelici che vivono ancora nella casa degli anziani genitori di lui. All'improvviso ai due arriva la notizia di un grave attentato occorso a Sharm El Sheik, dove i "vecchi" si trovano in vacanza. All'inizio Antonio e Gaia sono sconvolti, ma presto si trovano a ridere e gioire. Finalmente erediteranno la casa dove vivono e potranno realizzare il sogno di aprire un Bed & Breakfast.